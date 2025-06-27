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«Просили не фотографировать»: Майли Сайрус ответила на критику из-за отношения к ее фанату
32-летняя певица Майли Сайрус появилась в лондонском магазине пластинок Rough Trade East вместе со своей подругой Наоми Кэмпбелл, чтобы подписать неизданные винилы Something Beautiful. В интернете распространилось видео, на котором Сайрус и Кэмпбелл сидят за столом и разговаривают друг с другом, и в этот момент к ним подходит фанат, пишет The News.
Когда фанат стоял с другой стороны стола, надеясь привлечь внимание Майли Сайрус, певица коротко улыбнулась для фото, а затем повернулась к Кэмпбелл, что побудило фаната тихо уйти. Видео вызвало критику на Reddit, некоторые пользователи назвали поведение Сайрус «невнимательным» и «оскорбительным».
Позже артистка, вероятно, ответила на негативную реакцию в сообщении в Instagram. Она поделилась фотографией своей и Кэмпбелл, а также видео, на которых подписывает пластинки.
«Сначала наш винил должен был выйти через неделю, но поскольку мы были в Лондоне, @roughtradeeast сделал это в день события», — начала она в подписи к фотографии.
Певица объяснила, что магазин пластинок просил не делать фотографии из-за неожиданного количества посетителей, но фотограф Виджат М смог зафиксировать некоторые моменты.
Сайрус выразила благодарность своим поклонникам, сказав: «Я хотела подарить моим Smilers эксклюзивный опыт и неизданный винил, чтобы поблагодарить вас за любовь, которую вы проявляли ко мне в Великобритании на протяжении многих лет. Я увидела много знакомых лиц и встретила несколько милых новых… Всем, кто пришел отпраздновать наш сингл, мы любим вас».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Майли Сайрус поделилась в сети пикантным фото после успеха хита Flowers.116
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