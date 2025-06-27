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Наука и технологии

FAVBET Tech поддержала ежеквартальную встречу ІТ-компаний в Diia. City

11:57 27 июня 2025
Intro Meeting от Diia.City Union

19 июня в UNIT. City состоялась очередная ежеквартальная встреча Intro Meeting, организованная Diia. City Union. Мероприятие собрало представителей более чем 100 компаний-резидентов Дія. City и новых участников Союза. Партнером встречи выступила украинская технологическая компания FAVBET Tech.

Intro Meeting — регулярная инициатива Diia. City Union, в рамках которой презентуются новые компании и рассказывается о возможностях пространства Дія. City для технологического бизнеса. Во время події участники обсуждали перспективы развития IТ-бизнеса в Украине, делились опытом работы в текущих реалиях, а также налаживали контакты для будущего сотрудничества.

«Подобные встречи чрезвычайно важны для резидентов и всей украинской технологической экосистемы. Они дают бизнесу возможность находить новые точки взаимодействия и совместно решать вызовы в сфере регулирования, кибербезопасности и развития. FAVBET Tech всегда с готовностью поддерживает события, способствующие росту и укреплению украинского IТ», — отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

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«Нам важно, чтобы участники не просто присоединялись к Diia. City Union, а становились активными драйверами внутри объединения, которое уже насчитывает более 240 компаний. Вместе мы трансформируем и усиливаем украинскую ИТ-отрасль. Искренне благодарны команде FAVBET Tech за партнерство и постоянную вовлеченность в развитие нашего сообщества и технологического сектора в целом», — прокомментировала Валерия Кушнерчук, исполнительная директорка Diia. City Union.

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FAVBET Tech присоединилась к Дія. City в 2022 году, а уже через два года вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов. В 2024 году компания стала партнёром серии мероприятий CEO Talks от Diia. City Union — платформы для топ-менеджеров ведущих технологических компаний Украины, которые делились опытом адаптации к вызовам войны и трансформациями на рынке инноваций.

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