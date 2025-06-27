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Наука и технологии

В Черное море проник ядовитый тропический хищник: экологи предупреждают украинцев об опасности и просят об услуге

19:19 27 июня 2025
Ядовитого тетраодона серебристого обнаружили в Черном море. Фото из открытых источников

В Черном море, которое было загрязнено мазутом из российских танкеров в конце прошлого года, обнаружили опасного «токсического пришельца».

«Тетраодон серебристый выглядит экзотически, обладает способностью раздуваться как шар, но это не самое страшное. Тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus), или рыба-шар, — смертельно ядовитый инвазивный вид, который уже фиксируется в акватории Черного моря», — предупреждают в Государственной экологической инспекции.

Экологи отмечают, что этот вид хищной рыбы из Индо-Тихоокеанского региона, а в Черное море он мог попасть через Суэцкий канал и Средиземное море.

Опасность тетраодона заключается в том, что рыба содержит мощный яд тетродотоксин, который поражает нервную систему. Экологи предупреждают, что даже крошечная доза яда при потреблении может повлечь смерть.

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У рыбы сверхпрочные челюсти, которыми она разгрызает сетки, жилки и улов. В его рационе — моллюски, рыбы и ракообразные. Рыбаки, которые выходят на промысел в Средиземном море, из-за этого хищника терпят значительный экономический ущерб.

Тетраодон способен вытеснять местные виды. В экологической инспекции отмечают, что из-за потепления этот вид «имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море», что угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.

«Если вы встретили незнакомую рыбу, сделайте фото или видео с масштабом (линейка, рука); запишите координаты или место обнаружения; сообщите в инспекцию. Ваша информация поможет ученым отследить распространение этого инвазивного вида», — с таким призывом обращаются экологи к украинцам.

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Ранее экологи предупреждали о значительных убытках, которые Черному морю нанес подрыв россиянами Каховской ГЭС в 2023 году.

Фото из открытых источников.

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