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Деньги

Налог на международные посылки: как избежать лишних начислений

17:55 28 июня 2025
Какие налоги платятся при получении международной посылки

С 2022 года украинцы платят налоги за заграничные посылки, но не все отправления облагаются налогом. Это зависит от стоимости, количества и отправителя, сообщает Центр бесплатной правовой помощи.

Когда налог НЕ начисляется

Согласно украинскому законодательству (Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях»), налоги не уплачиваются, если:
• Стоимость товаров в одной посылке не превышает 150 евро.
• Посылка оформлена на одного получателя.
• Товары предназначены для личного использования, а не для перепродажи.

Когда и как начисляется налог

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Налог начисляется, если цена посылки превышает 150 евро. Получателю нужно оплатить:
• Пошлина: 10% от суммы, превышающей 150 евро.
• НДС: 20% суммы, состоящей из превышения лимита и пошлины.

Пример: Посылка 200 евро. Превышение: 50 евро. Таможенная пошлина: 50×10%=5 евро. НДС: (50+5)x20%=11 евро. Всего: 16 евро.

Несколько посылок на одного получателя

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• Один отправитель, одна отправка: Налог начисляется на всю сумму превышения.
• Различные отправители и отдельные заказы: Каждая посылка рассматривается отдельно. Если стоимость каждой не превышает 150 евро, то налоги не начисляются.

Налоги можно оплатить онлайн (по ссылке от перевозчика) или при получении в отделении службы доставки.

Рекомендации, чтобы избежать проблем

• Проверяйте стоимость товаров при заказе.
• Не объединяйте несколько товаров от одного отправителя в одну посылку, если суммарная цена превышает 150 евро.
• Сохраняйте чеки и инвойсы для подтверждения стоимости.

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Как писали «ФАКТЫ», с 2020 года в Украину ввезли более 272,3 млн почтовых посылок, из которых импортная пошлина была уплачена лишь с 0,75%. В среднем пошлина с каждой посылки составила около 8 евро или 351 гривна в 2024 году.

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