Самое массовое похищение детей со времен Второй мировой: СМИ назвали шокирующие цифры военных преступлений рф

Когда в феврале 2022 года российские войска начали вторжение, детей похищали из детских домов, из оккупированных городов после смерти родителей или по принуждению непосредственно из семей. Несмотря на то, что суд в Гааге выдал за это преступление путину ордер на арест, россия отклонила требования о возвращении маленьких украинцев, а один из ее официальных представителей обвинил Киев в «инсценировании шоу на теме пропавших детей» во время недавних переговоров о перемирии в Турции.

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Исследователь Йельского университета Натаниэль Реймонд называет депортацию украинских детей в россию «военным преступлением».

«Забирать ребенка из одной этнической или национальной группы и отдавать ее другой этнической или национальной группе — это военное преступление», — заявил эксперт изданию Guardian.

Группа экспертов Йельского университета оценивает, что в общей сложности пропали без вести 35 000 детей, которые находятся на оккупированных территориях и в россии. По данным украинской организации, вернулось только 1366 детей. Реймонд называет эту депортацию самой большой акцией похищения детей со времен Второй мировой войны. Из свидетельств недавно возвращенных детей следует, что в российских лагерях они проходили военное обучение и их наказывали за то, что они разговаривали на украинском языке, пишет The Guardian.

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Так, в интервью газете одна мать рассказала о драматическом спасении своих двух детей-подростков, которых почти полгода удерживали в лагере в россии.

«Вы не можете представить мои эмоции… Мои дети — это все, что у меня есть», — сказала Наталья из Херсона.

В конце 2022 года украинские войска освободили родной город женщины, но ее дети были в лагере по ту сторону линии фронта, и Россия не позволяла им вернуться домой. В конце концов с помощью украинской организации Наталья получила паспорт и украинские документы, удостоверяющие личность, для своих детей. Затем она самостоятельно пересекла границу и добралась до российского города Анапа на северном побережье Черного моря, проходя через многочисленные пограничные контрольно-пропускные пункты, где ей приходилось объяснять российским солдатам, почему она находится в стране.

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Она путешествовала шесть дней под обстрелами, прежде чем наконец воссоединилась со своими детьми в феврале 2023 года.

Благодаря тщательному изучению российских баз данных, официальных документов, родственных связей и даже спутниковых снимков российских объектов, официальных зданий и других источников, команда Йельского университета смогла установить личности тысяч детей.

Активисты опасаются, что многие дети исчезнут в российской системе усыновления, где недавно были изменены законы, чтобы позволить российским гражданам усыновлять и воспитывать украинских детей.

Реймонд говорит, что детей используют как разменную монету в переговорах.

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«Когда россияне начинали, они думали, что быстро победят, поэтому эта программа была развернута не для того, чтобы забрать этих детей и удерживать их, а для того, чтобы русифицировать Украину. Но поскольку ситуация быстро ухудшилась, им пришлось перейти от фазы ухода от ответственности к использованию этих детей как заложников, чтобы получить преимущество в переговорах», — говорит он.

Администрация Трампа в США в феврале прекратила финансирование Конфликтной обсерватории Йельского университета, утвержденное Конгрессом. Она дала указание передать все исследования и данные украинским организациям и Европолу, агентству ЕС по вопросам правоохранительной деятельности. В результате этого исследовательская группа Йельского университета должна закрыться 1 июля.

Ранее жительница Херсонской области Светлана Попова рассказала «ФАКТАМ», как сумела вернуть из россий дочку, которую обманом вывезли туда коллаборантка со своим любовником, российским солдатом.

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