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Впереди — безумный успех: Таро-прогноз на 29 июня
Уже в ближайшие дни представители некоторых знаков зодиака смогут «утереть нос» своим недоброжелателям и добиться больших побед. В то же время, именно сейчас нужно внести определенные корректировки в план действий на ближайшее будущее, считает сайт с астрологическими предсказаниями.
Козерог
Откровенно обсудите планы с любимым человеком, выскажите обиды, если они есть. Одиноких Козерогов ждет важный разговор с друзьями.
Водолей
Захочется экспериментов — измените стиль, приготовьте что-нибудь новое или отправляйтесь в новое место. Не бойтесь мечтать, ваши желания формируют будущее. Вечером будете довольны собой.
Рыбы
Избегайте перегрузки делами. Вам нужен хороший отдых перед новыми вызовами. Уделите время родным, верьте в себя — вас ждет безумный успех.
Овен
Можно расслабиться, ведь много запланированного позади. Ожидайте приятные новости от близких или приглашений. Соглашайтесь на все предложения.
Телец
Не стоит замыкаться в себе. Расскажите о своих переживаниях любимому человеку — он подскажет правильный путь.
Близнецы
Сегодня вам нужно сменить обстановку. Поездка с родными даже на день подарит новые впечатления и сблизит вас. Сделайте общие фото.
Рак
Захочется обновить интерьер или заняться уборкой. Это поможет отвлечься от рутины. Привлеките к этому родных.
Лев
Вы будете в центре внимания и получите комплимент. Не будьте высокомерными и относитесь вежливо к окружающим, чтобы избежать недоразумений.
Дева
Возможны неожиданные финансовые затраты. Хорошо подумайте, прежде чем совершать дорогую покупку. Если это только эмоции, воздержитесь от нее.
Весы
Сегодня вы захотите побыть в одиночестве. По возможности выключите телефон и устройте полный релакс. Отложите важные дела.
Скорпион
Лучше держать язык за зубами, ведь откровенные разговоры могут сыграть против вас. Убедитесь, что человеку можно доверять, а свои тайны держите при себе.
Стрелец
Ожидается судьбоносная встреча с человеком, вдохновляющим на смелые планы. Поддерживайте связь и прекратите сомневаться. Удача будет на вашей стороне. Действуйте.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых последняя декада июня и июль станет временем личного прорыва, гармонизации внутреннего мира и притока положительных изменений.4562
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