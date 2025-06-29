Шоумен Джейк Пол поколотил экс-чемпиона мира по боксу на глазах у его легендарного отца (видео)

Знаменитый американский ютубер и боксер-миллионер 28-летний Джейк Пол (12 побед, 7 из них — нокаутом, 1 поражение), позвавший замуж очаровательную вице-чемпионку Олимпийских игр, победил бывшего чемпиона мира в среднем весе 39-летнего мексиканца Хулио Сесара Чавеса-младшего (54 победы, 34 из них — нокаутом, 7 поражений, 1 ничья) в главном бою вечере бокса в Анахайме (США).

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По итогам поединка в тяжелом весе (до 90,7 кг), продлившегося все 10 раундов, все трое судей отдали победу Полу — 99:91, 98:92, 97:93. При этом свидетелем седьмого в карьере поражения сына стал его легендарный отец — 62-летний экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хулио Сесар Чавес-старший.

«Я только что надрал задницу твоему парню. Это было безупречно, это было здорово. Думаю, меня ударили всего раз десять. Я опозорил его — легкая работа», — бросил с ринга в сторону легенды Джейк Пол, добывший, пожалуй, самую крутую победу в своей карьере.

Напомним, что это был первый поединок американского шоумена с ноября прошлого года. Свое единственное поражение на профессиональном ринге Пол потерпел в феврале 2023-го, когда в Саудовской Аравии уступил сводному брату Тайсона Фьюри Томми Фьюри.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джейк Пол победил легендарного Майка Тайсона.

Фото X DAZN Boxing

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