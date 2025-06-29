Быкам нужно проявить осторожность, Змей ждут испытания, а у Тигров начинается белая полоса: восточный гороскоп на неделю 30 июня — 6 июля

Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля. Их советы откроют дорогу к успеху тем, кто готов прислушаться к мудрости древних знаков, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Крыса

Неделя идеально подходит для завершения давних дел и новых знакомств, которые могут повлиять на ваше будущее. Встречи с близкими и приятные покупки принесут радость. Избегайте сплетен, чтобы сохранить репутацию.

Бык

Будьте осторожны с финансами и избегайте конфликтов. Умение уступать и спокойно отстаивать свои интересы поможет сохранить гармонию.

Тигр

Наступает светлая полоса. Вас ждет продуктивная и насыщенная неделя. Избегайте перегрузок. Перемены, саморазвитие и хобби принесут новые перспективы, успех в работе и, возможно, интерес со стороны поклонников.

РЕКЛАМА

Кролик

Ожидается активная неделя, особенно ближе к выходным. Не откладывайте дела, чтобы не потерять мотивацию. Это лучшее время для решения стратегически важных задач, которые повлияют на вашу стабильность и успех.

Дракон

Вас ждет прилив энергии и усиление интуиции. Благоприятны внешние изменения. Добавьте яркие, особенно красные, акценты в гардероб для уверенности и магнетизма.

Змея

Неделя начнется с небольших испытаний, которые требуют настойчивости и позитивного мышления. Фортуна скоро будет на вашей стороне. Важно больше бывать на свежем воздухе и проветривать дом для очищения энергии.

РЕКЛАМА

Лошадь

Вас ждет подъем удачи и вдохновения. Используйте творческий подход, хобби и расширяйте круг общения, чтобы наполнить жизнь яркими эмоциями и достичь успеха. Позитивный настрой — ваш ключ к удаче.

Коза

Важно наладить внутренний баланс и избегать меланхолии. Движение, свежий воздух и смена обстановки помогут улучшить самочувствие. Доверяйте интуиции, чтобы избежать ошибок.

Обезьяна

Неделя обещает эмоциональную насыщенность и новые возможности в любви. Время подумать о будущем и поставить цели. Добавьте черный цвет в образ или интерьер для усиления внутренней гармонии и удачи.

Петух

Стихия Огня — ваш союзник. Это придаст вам уверенности для активных действий, занятий спортом, новых знакомств и реализации смелых идей. Будьте активны, и благоприятные обстоятельства не заставят себя ждать.

РЕКЛАМА

Собака

Важно грамотно распределить энергию: продуктивная работа в начале недели, внимание к близким в середине этого периода и отдых на выходных. Прислушивайтесь к телу и душе для достижения гармонии.

Свинья

Возможен временный недостаток энергии, но не поддавайтесь апатии. Продолжайте действовать и общаться; ваша вовлеченность и поддержка близких помогут. Энергия скоро вернется, если вы не будете ждать идеального момента.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи рассказали, кого из знаков зодиака очень скоро ждут большие победы.

17793

Читайте нас в Facebook