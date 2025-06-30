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Какого черта вы это делаете: Меган Маркл снова подверглась критике из-за слов о расизме
Британская певица Мика Пэрис высказалась против Меган Маркл из-за ее сенсационных обвинений о расизме в королевской семье. Пэрис не только раскритиковала герцогиню Сассекскую за ее якобы безосновательные заявления, но и поделилась собственным опытом.
Пэрис когда-то поддерживала Меган после того, как она вышла замуж за принца Гарри на грандиозной королевской свадьбе, однако возмущение общественности, особенно ее интервью Опре Уинфри в 2021 году, заставили певицу изменить свое мнение о герцогине, пишет geo.tv.
В своем интервью Меган утверждала, что в королевской семье существуют опасения относительно того, насколько темной может быть кожа ее тогда еще неродившегося сына, принца Арчи.
В разговоре с Ричардом Иденом из Daily Mail Пэрис сказала: «Я много раз встречала Гарри на поло в прошлом. Замечательный парень. Я никогда не встречала Меган, но я не согласна с ней, что королевская семья расистская. Я не знаю, полезно ли разоблачать людей, которых вы считаете расистами. Вы увековечиваете эту ненависть. Отпустите ее».
Поделившись своим мнением относительно постоянных жалоб Меган на отношение, с которым она столкнулась во время своего пребывания в королевской семье, певица добавила: «Мы должны дойти до точки, когда мы перестанем стонать. Я просыпаюсь каждое утро и так благодарна быть здесь».
Вспоминая своего брата, которого застрелили на улице, она продолжила: «За эти годы я потеряла много людей, пережила много смертей. И когда теряешь людей, ценишь жизнь. Противно, когда известные люди начинают ныть о своей славе. Какого черта вы это делаете? Люди переживают ад. У вас есть лимузин, хороший дом, а вы ноете? Нет, друг. Но если вы, как Меган, сидите там и постоянно повторяете: „Горе мне, горе мне!“, где же исцеление? Вы просто ковыряете рану».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что уволенный из-за Меган Маркл телеведущий назвал ее «сумасшедшей герцогиней, которая хочет заработать миллионы».151
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