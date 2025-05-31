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Захотелось конкуренции с Букингемским дворцом? Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в лицемерии
После визита в Китай, где принц Гарри получил шутливое прозвище, младшего сына короля Чарльза III раскритиковали уже и в США.
Об этом пишут зарубежные СМИ.
Ему и Меган Маркл напомнили, что после того, как в 2020 году они отказались от своих обязанностей членов королевской семьи, впоследствии в разных интервью жаловались на расизм и контроль со стороны придворных королевского двора. Но сейчас опальные герцоги по сути воспроизводят такую же систему в собственном доме в Монтесито.
Пара серьезно пересмотрела состав своих рабочих и ввела систему со строгой иерархией, аналогичную той, на которую так жаловался Гарри.
Сообщается, что команду из 11 человек, которая будет работать как в Монтесито, так и в Великобритании, возглавит опытный специалист по коммуникационных стратегиям Мередит Кендалл Мэйнс.
Все это, по мнению королевского эксперта Ричарда Фицуильямса, очень похоже на лицемерие.
«Лицемерие состоит в том, что Гарри, особенно в своем последнем интервью, нападал на придворных и королевскую семью, считая их врагами. Поэтому очень странно, что он хочет создать подобную структуру в Монтесито», — возмутился Фицуильямс.
«Несомненно, Сассексы хотели бы править „королевским двором“ из своего особняка в Монтесито. Ничто не доставило бы им большего удовольствия, чем придворные, которые кланяются и расшаркиваются, чтобы угодить герцогу и герцогине. Конкуренция с Букингемским и Кенсингтонским дворцами привела бы Меган в восторг. Но то, что собрали Сассексы, — это не „королевский двор“. Скорее, это очень дорогая группа бюрократов, которая сигнализирует о последней, отчаянной попытке Сассексов спасти свой бренд», — считает эксперт.
Напомним, что в своем стремлении «подружиться с врагами своих врагов» принц Гарри и Меган Маркл стали, по сути, участниками еще одного конфликта — между Бэкхэмами и их невесткой Николой Пельтц.
Фото MEGA151
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