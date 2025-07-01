«Тщательно спланированное преступление»: ООН опубликовала доклад об убийстве украинских пленных в Еленовке

Со дня, когда россияне совершили теракт в исправительной колонии в Еленовке, во время которого погибли более 50 украинских военнопленных, а порядка 130 получили ранения, прошло почти три года. Захватчики устроили взрывы в ночь на 29 июля 2022 года, попытавшись возложить ответственность за это на Украину, армия которой якобы нанесла по колонии удар ракетой HIMARS. Однако эта информация была опровергнута ООН.

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По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца, три года назад международные организации, в частности ООН и Международный комитет красного креста заявили о готовности расследовать это преступление. Впрочем, миссия так и не смогла ничего сделать из-за сопротивления россиян. И напомнил, что на официальном уровне ООН никогда публично не обвиняла россию в теракте, даже несмотря на имеющиеся доказательства.

Но недавно был опубликован внутренний анализ ООН, в котором группа экспертов показала, как именно рф спланировала и осуществила атаку на колонию в Еленовке.

Так, было установлено, что по местам содержания пленных был нанесен удар не западным HIMARS, а термобарическими снарядами российского производства из установки «Нона», которая, по данным экспертов, могла находиться в нескольких километрах от Еленевки на временно оккупированной территории Донетчины. Эту операцию россияне планировали, что называется, под чужим флагом, чтобы возложить ответственность за нее на украинцев и скомпроментировать поставки ВСУ западного вооружения.

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«В докладе установлено оружие и боеприпасы, которые вс рф использовали для убийства украинских военнопленных, а также подробно рассмотрены планирование, организацию и осуществление убийства. Анализируется ход расследований со стороны россии, Украины и самой ООН, а также даны дальнейшие рекомендации для Украины. Это важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования. Боль украинцев за Еленовку никуда не подевался. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных!» — отметил Лубинец.

Напомним, что год назад СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям «Еленовской колонии», которым инкриминировали причастность к гибели пленных украинских защитников. Это бывший руководитель «Волновахской колонии днр» в Еленовке Сергей Евсюков, автомобиль с которым взорвали в Донецке в конце 2024 года, а также его первый заместитель — коллаборант Дмитрий Неелов.

Фото со страницы Дмитрия Лубинца

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