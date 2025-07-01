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Украина

«Тщательно спланированное преступление»: ООН опубликовала доклад об убийстве украинских пленных в Еленовке

9:11 1 июля 2025
Теракт в Оленовке произошел в ночь на 29 июля 2022 года. Фото со страницы омбудсмена

Со дня, когда россияне совершили теракт в исправительной колонии в Еленовке, во время которого погибли более 50 украинских военнопленных, а порядка 130 получили ранения, прошло почти три года. Захватчики устроили взрывы в ночь на 29 июля 2022 года, попытавшись возложить ответственность за это на Украину, армия которой якобы нанесла по колонии удар ракетой HIMARS. Однако эта информация была опровергнута ООН.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца, три года назад международные организации, в частности ООН и Международный комитет красного креста заявили о готовности расследовать это преступление. Впрочем, миссия так и не смогла ничего сделать из-за сопротивления россиян. И напомнил, что на официальном уровне ООН никогда публично не обвиняла россию в теракте, даже несмотря на имеющиеся доказательства.

Но недавно был опубликован внутренний анализ ООН, в котором группа экспертов показала, как именно рф спланировала и осуществила атаку на колонию в Еленовке.

Так, было установлено, что по местам содержания пленных был нанесен удар не западным HIMARS, а термобарическими снарядами российского производства из установки «Нона», которая, по данным экспертов, могла находиться в нескольких километрах от Еленевки на временно оккупированной территории Донетчины. Эту операцию россияне планировали, что называется, под чужим флагом, чтобы возложить ответственность за нее на украинцев и скомпроментировать поставки ВСУ западного вооружения.

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«В докладе установлено оружие и боеприпасы, которые вс рф использовали для убийства украинских военнопленных, а также подробно рассмотрены планирование, организацию и осуществление убийства. Анализируется ход расследований со стороны россии, Украины и самой ООН, а также даны дальнейшие рекомендации для Украины. Это важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования. Боль украинцев за Еленовку никуда не подевался. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных!» — отметил Лубинец.

Напомним, что год назад СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям «Еленовской колонии», которым инкриминировали причастность к гибели пленных украинских защитников. Это бывший руководитель «Волновахской колонии днр» в Еленовке Сергей Евсюков, автомобиль с которым взорвали в Донецке в конце 2024 года, а также его первый заместитель — коллаборант Дмитрий Неелов.

Фото со страницы Дмитрия Лубинца

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