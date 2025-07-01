41.39 / 41.97 48.89 / 49.66
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

ТОП-3 причины, когда подарки могут испортить настроение: важен такт и внимание к деталям

22:27 1 июля 2025
неудачный подарок

Иногда подарки не радуют, а понижают жизненный тонус. Никогда не дарите то, что может испортить человеку настроение.

Во-первых, антивозрастную косметику. Такой подарок может быть воспринят как намек на плохое состояние кожи и раннее появление морщин.

Во-вторых, не дарите одежду со словами, что «она стройнит». Человек может расценить этот как антикомплимент, намекающий на лишний вес.

В-третьих, не стоит дарить что-то дорогое со словами «ты же себе такое не позволишь».

РЕКЛАМА

Дарите только то, что однозначно поднимет настроение. Яркие положительные эмоции — вот главная цель.

Даже цветы могут восприниматься по-разному. Дарите то, что человек любит, и избегайте дарить то, что ему не нравится.

Например, не стоит дарить конфеты или пирожные тому, кто по какой-то причине не ест сладкого. Не стоит дарить серьги женщине, у которой не проколоты уши. Это кажется понятно. Но, увы, такие подарки люди дарят нередко — иногда передаривая то, что самим не нужно.

РЕКЛАМА

И еще не дарите подарки, которые могут пригодиться в будущем, но совершенно ни к чему сегодня. К примеру, ковер на дачу, которая может появиться в будущем, но пока у человека ее нет.

Напомним о том, что сейчас дарят на свадьбу.

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

103

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 1 июля. Фото Pixabay

Рыбам — эмоциональное очищение, Овнам — карьера, а Девам — изменение планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля

Таро-прогноз на 2 июля 2025 года для всех знаков зодиака

Весам — «Двойка Мечей» и непростой выбор, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на среду, 2 июля

Кабачки по-турецки

Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно

Кофейную гущу используют в качестве удобрений. Фото Pixabay

Кофейная гуща как удобрение: для каких растений подходит лучше всего

Следующий материал
Новости партнеров