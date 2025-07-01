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ТОП-3 причины, когда подарки могут испортить настроение: важен такт и внимание к деталям
Иногда подарки не радуют, а понижают жизненный тонус. Никогда не дарите то, что может испортить человеку настроение.
Во-первых, антивозрастную косметику. Такой подарок может быть воспринят как намек на плохое состояние кожи и раннее появление морщин.
Во-вторых, не дарите одежду со словами, что «она стройнит». Человек может расценить этот как антикомплимент, намекающий на лишний вес.
В-третьих, не стоит дарить что-то дорогое со словами «ты же себе такое не позволишь».
Дарите только то, что однозначно поднимет настроение. Яркие положительные эмоции — вот главная цель.
Даже цветы могут восприниматься по-разному. Дарите то, что человек любит, и избегайте дарить то, что ему не нравится.
Например, не стоит дарить конфеты или пирожные тому, кто по какой-то причине не ест сладкого. Не стоит дарить серьги женщине, у которой не проколоты уши. Это кажется понятно. Но, увы, такие подарки люди дарят нередко — иногда передаривая то, что самим не нужно.
И еще не дарите подарки, которые могут пригодиться в будущем, но совершенно ни к чему сегодня. К примеру, ковер на дачу, которая может появиться в будущем, но пока у человека ее нет.
Напомним о том, что сейчас дарят на свадьбу.
Фото из альбома Ольги Сметанской103
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