Умер трехкратный обладатель Кубка Стэнли, которому установили памятник при жизни (фото, видео)

В возрасте 93 лет умер легендарный хоккеист «Детройт Ред Уингз», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Алекс Дельвеккио, сообщает официальный сайт НХЛ. Ранее не стало 4-кратного обладателя Кубка Стэнли Марти Павелича, умершего во сне.

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«Организация «Детройт» глубоко опечалена кончиной Алекса Дельвеккио — настоящего великого игрока, чей вклад в нашу команду, наш город и хоккей никогда не будет забыт. Алекс олицетворял собой то, что значит быть игроком «Детройта»: преданность, скромность и совершенство на льду и за его пределами.

За более чем два десятилетия, включая 12 лет в качестве капитана, Алекс заслужил репутацию одного из лучших нападающих в истории НХЛ. После своей карьеры в Зале славы он продолжал представлять «Детройт» с классом и отличием как руководитель и посол. Наши мысли с семьей Дельвеккио и всеми теми, кому посчастливилось знать и восхищаться Алексом. Его наследие навсегда останется в памяти как часть истории", — сказал генеральный директор «Детройта» Крис Илич.

Центральный нападающий Дельвеккио, которого называли «тихим, но великим», всю свою карьеру провел в одном клубе — «Детройт Ред Уингз». Он побеждал в Кубке Стэнли в 1952, 1954, 1955 годах, 13 раз участвовал в Матчах звезд и 12 лет был капитаном команды. В регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист провел 1 550 матчей, набрал 1 281 очко (456 голов + 825 передач), что делает его третьим бомбардиром в истории «Детройта». В 1991 году клуб навечно вывел из обращения его 10-й номер, а в 1977-м Дельвеккио был включен в Зал хоккейной славы.

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В 2008 году на домашней арене «Детройта» была открыта статуя Дельвеккио. Ее разместили рядом с аналогичными памятниками других легенд Горди Хоу и Теда Линдсея в главном вестибюле.

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После завершения карьеры легендарный форвард работал тренером и генеральным менеджером «Детройта», комментатором.

У Алекса Дельвеккио остались жена Джуди, сыновья Кен, Алекс-младший и Ленни, дочери Дженис и Коррин, 10 внуков, а также четверо правнуков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер чемпион мира и вице-чемпион Олимпийских игр по хоккею, бежавший от коммунистического режима.

Фото из соцсетей



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