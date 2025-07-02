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«Унижение и шок»: певица Тоня Матвиенко пожаловалась на избиение в такси
Украинская певица Тоня Матвиенко пожаловалась на избиение со стороны таксиста. Она уже обратилась в полицию с соответствующим заявлением. Вечером артистка рассказала в Instagram о конфликте с водителем, произошедшем 30 июня.
По ее словам, мужчина с начала поездки обращался с ней пренебрежительно, а по просьбе закрыть окно из-за сильного сквозняка вообще нагрубил ей.
«Сначала игнор на просьбы, а позже позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу. Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира», — сообщила Матвиенко.
Когда ситуация переросла «в абсолютный неадекват в разговоре», певица попросила прервать поездку и остановиться, однако водитель отказал. Он остановил автомобиль только после того, как она открыла дверь.
«Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком!» — написала певица.
Матвиенко отметила, что рассказывает о конфликте не для «хайпа», а потому, что в такие ситуации попадают и другие люди, однако молчат, потому что не верят в возможность добиться справедливости.
К счастью, стражи порядка оперативно отреагировали на инцидент: полиция задержала мужчину, который напал на заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Как сообщили в полиции, певица обратилась с заявлением о том, что во время поездки водитель такси вел себя агрессивно, вступил с ней в конфликт и наконец нанес ей удары, после чего скрылся с места происшествия.
Правоохранители оперативно установили личность нападающего — им оказался 63-летний житель Киева. Мужчину задержали, следствие продолжается.
«В настоящее время дознаватели Печерского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и мордование», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», ранее певица Тоня Матвиенко вспомнила свой опыт участия в Национальном отборе на «Евровидение» и призналась, хочет ли снова принять в нем участие.618
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