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СБУ доказала сотрудничество с рф: митрополита Онуфрия лишили украинского гражданства
Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий (Орест Березовский) лишен украинского гражданства.
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в СБУ.
По данным спецслужбы, Онуфрий добровольно получил гражданство россии в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченным органам власти Украины.
«По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины» , — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, во время войны митрополит Онуфрий фактически продолжает поддерживать политику русской православной церкви и ее патриарха кирилла (гундяева), благословившего вооруженную агрессию россиян.
Гундяев и рпц под его руководством проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа.
Ранее информацию о российском гражданстве митрополита Онуфрия распространили СМИ. Тогда же стало известно о том, что более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство.
С начала большой войны в Украине начались проверки епархий православных церквей московского патриархата. Против десятков служителей были возбуждены уголовные дела об оправдании войны, коллаборационной деятельности и государственной измене.
Наиболее известным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, подозреваемого по нескольким статьям.
Как сообщали «ФАКТЫ», весной этого года СБУ задержала очередного клирика УПЦ (МП), корректировавшего удары россиян по подразделениям ВСУ на Донбассе. Священник работал на россиян в обмен на «эвакуацию» его семьи в россию.
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