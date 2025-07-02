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Торговали фиктивной службой в ВСУ: в Одесской области разоблачили командование батальона в незаконном обогащении
Полицейские и СБУ разоблачили коррупционную схему в воинской части в Одесской области. Командир воинской части, его два заместителя и командир роты заработали на уклонистах почти 8 миллионов гривен.
По данным следствия, злоумышленники в сговоре с неустановленными лицами организовали схему обогащения во время военного положения. Они подбирали мужчин, не желавших проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление в воинскую часть.
Командование выдавало приказы о призыве таких лиц в ряды ВСУ и назначении их на должности солдат. Впоследствии служащие составляли фиктивные сведения о начислении денежного довольствия. Средства перечислялись на банковские счета псевдовоеннослужащих, обналичивались и распределялись между участниками схемы.
Таким образом фигуранты присвоили более 7,7 млн грн.
Во время масштабной спецоперации правоохранители провели более 100 санкционированных обысков на территории Одесской, Николаевской, Запорожской и Черкасской областей и изъяли ряд доказательств.
Четверым участникам уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, группой лиц, в больших размерах, в условиях военного положения. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога — в размере 6 млн грн, 4 млн грн и 650 тыс. грн соответственно.
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