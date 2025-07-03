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Спорт

Умер непобедимый чемпион мира по боксу, ставший знаменитым автогонщиком (фото, видео)

9:54 3 июля 2025
Михай Леу

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу румын Михай Леу умер в 57 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщает GSP. Ранее не стало легендарного чемпиона мира по боксу, дравшегося с Али и ставшего священником.

После впечатляющей любительской карьеры (190 побед в 200 боях) Леу, ставший четырехкратным чемпионом Румынии и чемпионом мира среди юниоров, в 19 лет сбежал на Запад, обосновавшись в конце концов в Германии.

В феврале 1997 года Михай Леу (в Германии его называли Михаэль Леве) победил в Гамбурге панамца Сантьяго Саманьего и стал чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе. В сентябре того же года он успешно защитил свой титул, победив ирландца Майкла Каррута. Всего же на профессиональном ринге румын выиграл все 28 боев (10 из них — нокаутом), но вынужден был завершить карьеру в боксе из-за травмы руки. Леу ушел из бокса, будучи одним из трех на тот момент непобежденных чемпионов мира среди европейских боксеров после Джека Маколиффа и Терри Марша.

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Перестав выходить на ринг, Михай Леу, тем не менее, не завязал со спортом. Он (как и его отец) стал автогонщиком, впоследствии трижды выиграв чемпионат Румынии по ралли.

В 2014 году знаменитому спортсмену диагностировали рак толстой кишки, он перенес две операции в Бухаресте и лечился в Вене. В апреле 2025-го у Леу случился рецидив…

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Похоронят титулованного боксера 4 июля в его родном городе Хунедоара, когда уже доставили гроб с телом покойного. У Михая Леу остались жена Анна и 32-летний сын Марко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный чемпион мира по боксу умер по пути в спортзал.

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Фото из соцсетей

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