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Умер непобедимый чемпион мира по боксу, ставший знаменитым автогонщиком (фото, видео)
Непобедимый экс-чемпион мира по боксу румын Михай Леу умер в 57 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщает GSP. Ранее не стало легендарного чемпиона мира по боксу, дравшегося с Али и ставшего священником.
После впечатляющей любительской карьеры (190 побед в 200 боях) Леу, ставший четырехкратным чемпионом Румынии и чемпионом мира среди юниоров, в 19 лет сбежал на Запад, обосновавшись в конце концов в Германии.
В феврале 1997 года Михай Леу (в Германии его называли Михаэль Леве) победил в Гамбурге панамца Сантьяго Саманьего и стал чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе. В сентябре того же года он успешно защитил свой титул, победив ирландца Майкла Каррута. Всего же на профессиональном ринге румын выиграл все 28 боев (10 из них — нокаутом), но вынужден был завершить карьеру в боксе из-за травмы руки. Леу ушел из бокса, будучи одним из трех на тот момент непобежденных чемпионов мира среди европейских боксеров после Джека Маколиффа и Терри Марша.
Перестав выходить на ринг, Михай Леу, тем не менее, не завязал со спортом. Он (как и его отец) стал автогонщиком, впоследствии трижды выиграв чемпионат Румынии по ралли.
В 2014 году знаменитому спортсмену диагностировали рак толстой кишки, он перенес две операции в Бухаресте и лечился в Вене. В апреле 2025-го у Леу случился рецидив…
Похоронят титулованного боксера 4 июля в его родном городе Хунедоара, когда уже доставили гроб с телом покойного. У Михая Леу остались жена Анна и 32-летний сын Марко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный чемпион мира по боксу умер по пути в спортзал.
Фото из соцсетей
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