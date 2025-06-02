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Легендарный чемпион мира по боксу умер по пути в спортзал (фото, видео
В возрасте 68 лет скоропостижно скончался легендарный ямайский боксер, чемпион мира в трех весовых категориях Майк Маккаллум, сообщает BoxingScene. Ранее не стало легендарного чемпион мира по боксу, дравшегося с Али и ставшего священником.
По информации источника, жизнь титулованного боксера, работавшего тренером, оборвалась в Лас-Вегасе (США). Маккаллум ехал на тренировку в спортзал, и ему стало плохо за рулем. Полиция нашла бывшего боксера, успевшего съехать с дороги, уже без признаков жизни.
Первый в истории чемпион мира по боксу с Ямайки Майк Маккаллум, выступавший на Олимпийских играх-1976, владел чемпионскими поясами в первом среднем весе (WBA, 1984—1987 годы), среднем (WBA, 1989—1991 годы) и полутяжелом (WBC, 1994—1995 годы) весовых категориях.
#boxing #MikeMcCallum pic.twitter.com/0e6ozy9DVP— Tom Gray (@Tom_Gray_Boxing) June 1, 2025
За свою профессиональную карьеру ямаец провел 55 поединков. В его активе 49 побед, 36 из которых — нокаутом, 5 поражений (ни одного досрочного) и 1 ничья.
В 2003 году Майка Маккаллума включили в Международный зал славы бокса.
Бывший редактор Boxing News Клод Абрамс вспоминал: «Если бы мне пришлось выбрать одного бойца, чьи действия выглядели безупречно просто, это был бы Маккаллум. Техничный, тактик, обладатель крепкой челюсти и потрясающего боксерского интеллекта».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни олимпийский чемпион, победивший в финале боксера из Советского Союза.
Фото из соцсетей466
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