В Польше поймали банду украинцев, похищавших мигрантов ради выкупа

В Польше, где в последнее время изменились правила трудоустройства для украинцев, разоблачили преступную группу, которая занималась похищением и пыткой людей с целью выкупа.

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По информации inpoland, в состав международной банды входили четыре гражданина Украины, постоянно проживавшие на территории Польши. Самой старшей женщине 40 лет, самому младшему подозреваемому — 20 лет.

Банда специализировалась на нелегальной переправке людей в страны ЕС.

По информации следствия, злоумышленники использовали телефоны жертв для установления связи с их семьями, у которых потребовали выкуп в криптовалюте. В случае отказа угрожали убийством и продажей пострадавших.

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Расследование началось в середине июня после инцидента в городе Люблин, где двое обнаженных мужчин, граждан Эфиопии, обратились к случайным водителям с просьбой вызвать полицию. Эти люди скрылись с места содержания после двухнедельного пребывания в багажнике автомобиля, где подверглись физическим издевательствам.

Сообщается также, что известно о семье, которая перевела сумму, эквивалентную нескольким десяткам тысяч евро. Этой семье похитители присылали видеозаписи избиений и пыток жертв, в том числе с применением бейсбольной биты.

По данным следствия, группа действовала не только в качестве курьеров для переправки нелегальных мигрантов, но и использовала людей в преступной схеме вымогательства.

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В общей сложности известно о пяти пострадавших: двух гражданах Эфиопии и трех человек из Мали.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Польше ужесточат требования к семьям украинских беженцев.

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