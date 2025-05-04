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В Польше ужесточат требования к семьям украинских беженцев: кто рискует остаться без выплат

12:04 4 мая 2025
Поддержка семей с детьми. Фото Pixabay

В Польше, где уже введены новые правила трудоустройства, с 1 июня 2025 вступят в силу и новые правила назначения социальной поддержки семей с детьми («800 Плюс»).

Как пишет издание inkorr.com со ссылкой на Министерство семьи, труда и социальной политики, основное изменение заключается во внедрении обязательного условия для получения выплат — подтверждении факта обучения ребенка в польской школе. Это условие актуально не только для программы «800 Плюс», но и выплат по программе «Хороший старт».

То есть, финансовая поддержка будет предоставляться только тем семьям, чьи дети учатся в польской системе образования.

Министерство объясняет, что это решение принято в целях эффективного использования средств и содействия большей интеграции детей в польское общество.

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Чиновники отмечают, что прием заявок на программу уже завершился, но по заявкам, поданным в мае, могут выплатить компенсацию за июнь и июль.

Справка: программа поддержки демографии в Польше «800 Плюс» предусматривает выплату семьям субсидии в размере 800 злотых в месяц на каждого ребенка. Программа распространяется на граждан Польши, а также на определенные категории иностранцев, законно проживающих в стране. В т.ч. претендовать на субсидию могут иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в связи с выполнением работ, требующих высокой квалификации, или разрешение на пребывание с правом трудоустройства.

Как известно, в прошлом году в Польше ввели штрафы для украинских беженцев из-за непосещения их детьми школ и детсадов.

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