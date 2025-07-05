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Вокруг Меган Маркл снова скандал: что не так с ее вареньем

17:25 5 июля 2025
Меган Маркл

Меган Маркл выпустила малиновое варенье под собственным брендом, которое, по ее словам, было домашним. Однако оказалось, что продукт на самом деле был промышленного производства. Маркл утверждает, что варенье, продаваемое за 6,50 фунтов стерлингов (около 370 гривен — Авт.) за банку, было изготовлено по рецепту, который она создала дома, пишет «Экспресс-газета».

Но, согласно последним сообщениям, варенье не ее, а было изготовлено на фабрике в Иллинойсе, которая находится более чем в 3200 километрах от калифорнийского Монтесито. Хотя видео фруктовой смеси, медленно готовящейся на кухне герцогини, было опубликовано в Instagram, варенье было произведено американской компанией, которая также выпускает травяные чаи, продаваемые под брендом Меган.

Эта же фабрика производит и мед Маркл из цветов апельсина, который она продает за 21 фунт стерлингов (1197 гривен — Авт.) за банку. Пока ни Меган Маркл, ни принц Гарри публично не комментировали скандал.

Напомним, что недавняя публикация герцогини Сассекской в инстаграме о том, как она собирает фрукты в своем саду в Монтесито, привлекла внимание наблюдателей, которые выявили очевидные несоответствия на фотографии.

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