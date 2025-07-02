- 02.07 22:28 Как правильно есть одно из самых популярных лакомств в мире: это надо знать, чтобы не попасть впросак
- 02.07 22:11 Свитолина победила на Уимблдоне неудобную белоруску «без флага» и пробилась в третий круг
- 02.07 22:00 Очень вкусная банановая карамель: всего три ингредиента
- 02.07 21:30 «Было бы так трудно ему доверять»: Пэрис Хилтон рассказала, какие мужчины ей нравятся
- 02.07 21:01 Ешьте каждый день — и ваше сердце будет вам благодарно: обязательно включите в свое меню эту чудо-крупу
- 02.07 20:45 «Карп кои дарит энергию процветания», — художница Мария Румилова
- 02.07 20:32 Был человеком чести: 31-летний командир боевой машины из Львовской области не пережил тяжелого ранения
- 02.07 20:06 Мини-пончики с начинкой: отличная идея для завтрака выходного дня
- 02.07 19:54 Рыбам «Башня» и перемены, Скорпионам «Императрица» и внутреннее пробуждение: гороскоп на четверг, 3 июля
- 02.07 19:42 Взрыв в Житомире: из-за мощного пожара возле АЗС есть пострадавшие, трасса на Киев заблокирована
- 02.07 19:42 Выдержал 3 FPV-дрона несмотря на 60-летний возраст: шведский БТР спасает жизни бойцов ВСУ
- 02.07 19:26 Дело iBox Bank: что известно о подозреваемой в финансовых махинациях Алене Шевцовой и ее пособницах
Фото Меган Маркл вызвало горячие споры в соцсети: чем возмущены поклонники
Недавняя публикация герцогини Сассекской в Instagram о том, как она собирает фрукты в своем саду в Монтесито, привлекла внимание королевских наблюдателей, обнаруживших очевидные несоответствия на фотографии. 43-летняя бывшая актриса поделилась изображением, подписав его: «Планы на выходные: собрать, перекусить, повторить» вместе с эмодзи персика, пишет GBN Britain`s News Channel.
На фотографии она стоит под фруктовым деревом в соломенной шляпе с широкими полями и тянется вверх, словно срывает фрукты. Однако внимательные наблюдатели сразу начали высказывать сомнения относительно различных аспектов фотографии, в частности из-за спелости плодов, отметив, что хотя абрикос в руке Меган казался спелым и желтым, остальные плоды на дереве были явно зелеными.
«Все остальные плоды такие зеленые», — заметил один из королевских поклонников, а другой прокомментировал: «Она собирает зеленые плоды!»
Критики также отметили, что плод, кажется, держали «вверх ногами».
«Удивительно, как этот якобы свежесорванный абрикос перевернутый вверх ногами, и к нему нет стебля или листьев», — написал один из пользователей.
Несколько пользователей социальных сетей выразили сомнения, действительно ли плод собирали с дерева. Другой наблюдатель написал: «Похоже, она пытается прицепить абрикос обратно на дерево».
Это не первый случай, когда контент Меган, связанный с садом, столкнулся со скептицизмом в Интернете. В прошлом месяце она опубликовала изображение их собачки Мии, нюхающей корзину со свежими плодами, якобы выращенными в этом имении в Калифорнии. Критики сразу же поставили под сомнение подлинность этой фотографии, указав на отсутствие земли на овощах и выразив обеспокоенность сезонными сроками.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что принц Гарри решил вступиться за свою жену — «самую затроленную женщину в мире».
562
Читайте также: Удивила выбранная дата: Меган Маркл запускает производство собственного вина
Читайте нас в Facebook
Будут загребать деньги лопатой — астролог назвала украинцев, которые станут «неприлично состоятельными» в июле