Фото Меган Маркл вызвало горячие споры в соцсети: чем возмущены поклонники

Недавняя публикация герцогини Сассекской в Instagram о том, как она собирает фрукты в своем саду в Монтесито, привлекла внимание королевских наблюдателей, обнаруживших очевидные несоответствия на фотографии. 43-летняя бывшая актриса поделилась изображением, подписав его: «Планы на выходные: собрать, перекусить, повторить» вместе с эмодзи персика, пишет GBN Britain`s News Channel.

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На фотографии она стоит под фруктовым деревом в соломенной шляпе с широкими полями и тянется вверх, словно срывает фрукты. Однако внимательные наблюдатели сразу начали высказывать сомнения относительно различных аспектов фотографии, в частности из-за спелости плодов, отметив, что хотя абрикос в руке Меган казался спелым и желтым, остальные плоды на дереве были явно зелеными.

«Все остальные плоды такие зеленые», — заметил один из королевских поклонников, а другой прокомментировал: «Она собирает зеленые плоды!»

Критики также отметили, что плод, кажется, держали «вверх ногами».

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«Удивительно, как этот якобы свежесорванный абрикос перевернутый вверх ногами, и к нему нет стебля или листьев», — написал один из пользователей.

Несколько пользователей социальных сетей выразили сомнения, действительно ли плод собирали с дерева. Другой наблюдатель написал: «Похоже, она пытается прицепить абрикос обратно на дерево».

Меган Маркл в своем саду. Фото Instagram

Это не первый случай, когда контент Меган, связанный с садом, столкнулся со скептицизмом в Интернете. В прошлом месяце она опубликовала изображение их собачки Мии, нюхающей корзину со свежими плодами, якобы выращенными в этом имении в Калифорнии. Критики сразу же поставили под сомнение подлинность этой фотографии, указав на отсутствие земли на овощах и выразив обеспокоенность сезонными сроками.

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