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Favbet Foundation и GoFriends IT Academy: IT-мастер-класс для подростков из уязвимых категорий
28 июня в Стрые состоялся второй благотворительный мастер-класс «Билет в IT», организованный в рамках проекта Build Up от Favbet Foundation. Мероприятие собрало 53 подростков — детей ВПО, военнослужащих, сирот, а также участников из небольших сел и семей под опекой социальных служб.
В течение дня участники познакомились с 12 направлениями в сфере цифровых профессий — от программирования и тестирования до кибербезопасности, UI/UX-дизайна и робототехники. Формат события строился на живом общении с экспертами и практических занятиях в мини-группах. Часть сессий провели ученики GoFriends IT Academy — подростки, уже имеющие опыт в сфере технологий и ставшие примером для сверстников.
Проект Build Up является частью крупной инициативы IT Kids от Favbet Foundation, которая с 2023 года открывает возможности современной IT-образования для детей и подростков по всей Украине.
В партнерстве с всеукраинской сетью Code Club Ukraine фонд уже провел два масштабных курса по программированию на Python и Scratch, которые охватили более 1100 детей в разных регионах страны.
«Мы убеждены, что доступ к качественному образованию не должен ограничиваться местом проживания или социальным статусом. Именно поэтому все программы IT Kids являются бесплатными и привлекают детей, которые при других обстоятельствах, возможно, никогда бы не задумались о карьере в IT. Искренне благодарен нашим партнерам из Code Club и GoFriends IT Academy за сотрудничество», — говорит президент Favbet Foundation Андрей Матюха.
Для большинства участников мастер-класс «Билет в IT» стал первым реальным знакомством с цифровыми технологиями — через практику под руководством опытных менторов и живое общение со сверстниками, которые уже делают первые шаги в сфере IT. По итогам события все подростки получили приглашение на бесплатное обучение и участие в летнем IT-лагере от GoFriends IT Academy.
Напомним, Favbet Foundation и благотворительный фонд также открыли две новые локации проекта «Re:start» для реабилитации раненых.12
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