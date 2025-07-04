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Это очевидный политический фарс с целью давления на Маркушина: четырех депутатов Ирпенского городского совета от «Батькивщины» отстранили
3 июля состоялась конференция Киевской областной организации политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», на которой рассматривался вопрос о внесении предложения об отзыве депутатов Ирпенского городского совета Михаила Лакея, Виолетты Дворниковой, Евгении Ковтун и Людмилы Насоновой. В объявлении на официальном сайте «Батькивщины» отмечалось, что мероприятие будет проходить в офисе Киевской областной организации политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина». Однако ни самих депутатов, ни их адвокатов в помещение не пустили. Как и журналиста «ФАКТОВ», аргументировав тем, что аккредитация с утра 3 июля уже закрыта.
Охранник здания, на котором никоим образом не отмечалось, что это офис областной организации политической партии, а есть вывеска — «Федерация конного спорта Украины», не смог объяснить, почему адвокаты не могут попасть на конференцию вместе с депутатами. Пришлось вызывать полицию.
Лишь к правоохранителям вышла заместитель председателя областной организации партии Елена Бабешко. Она отметила, что к конференции допускаются приглашенные депутаты согласно списку, участие «посторонних» не предусмотрено. На аргументы правозащитников относительно нарушения закона и препятствования профессиональной адвокатской деятельности она не обращала внимание. Неожиданно в помощь ей из офиса «Федерации конного спорта» вышел сам председатель Киевской областной организации партии, народный депутат Украины Константин Бондарев. Он заявил, что это его офис и никого он сюда приглашать не собирается, забрал свою коллегу и прямо перед носом полиции и депутатов закрыл дверь.
«Это мой офис. Я никого не приглашал. Поэтому до свидания!», — лишь сказал он.
Адвокат Евгения Ростолопа в комментарии «ФАКТАМ» отметила, «что таким образом фактически лишили возможности реализовать право на защиту, гарантированное Конституцией Украины».
«Конференция состоялась в условиях, которые можно расценивать как закрытые, выборочные и непрозрачные, что противоречит требованиям действующего законодательства. Это создает серьезные риски злоупотребления процедурой отзыва депутатов и ставит под сомнение ее легитимность — в частности, учитывая, что инициатива исходила не от избирателей, а от руководства областной партийной организации, члены которой не проживают в рамках Ирпенской территориальной громады и, соответственно, не являются избирателями депутатов, которых отозвали», — отметила Ростолопа.
Она с депутатами написали заявление в полицию о недопуске на конференцию и препятствовании адвокатской деятельности. Также они готовят обращение к главе партии Юлии Тимошенко.
«Это очевидный политический фарс с целью давления на депутатов. Их избрала громада, интересы которой они представляют. А отстранили во время конференции, которая оказалась частным событием, кулуарно, за закрытой дверью, куда пускали только избранных. К тому же отстранили по формальной причине — народной инициативе. Хотя соответствующие обращения граждан, жалобы или что-то подобное не зафиксированы. А настоящая причина всем известна — это еще один инструмент давления на мэра города Александра Маркушина в руках его оппонентов», — прокомментировала «ФАКТАМ» депутат Людмила Насонова.
Между тем, Печерский районный суд Киева снова отстранил Александра Маркушина от должности Ирпенского городского головы до 23 июля.96
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