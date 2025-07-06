- 06.07 22:28 Как пить сок и лимонад в ресторане: некоторые нюансы известны далеко не всем
- 06.07 22:01 Деликатесная квашеная черешня к сыру: готовится так просто, что вы не поверите
- 06.07 21:30 Дженнифер Лопес спела о своей боли от «разрушения» брака с Беном Аффлеком
- 06.07 21:01 Незаметные ягоды с уникальными свойствами: этого о малине вы не знали
- 06.07 20:45 «Сервизы с такими узорами не случайно дарились на свадьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.07 20:33 Осиротели трое детей: в Сумской области погиб защитник с Черниговщины
- 06.07 20:06 Пиде с сыром и томатами: сытная выпечка, которую можно даже на диете
- 06.07 19:47 «Динамо» сполна поквиталось с «Кишвардой» за стартовую неудачу на сборе в Австрии: видеообзор матча
- 06.07 19:43 россия увеличивает использование химического оружия в Украине: что происходит
- 06.07 19:33 Таро подают надежду: перед кем открывается мощный период освобождения от тяжестей прошлого и страхов
- 06.07 18:54 Кабмин готовит изменения в системе спецпенсий: что хотят поменять
- 06.07 18:38 На фронте за день почти 100 боев: в Генштабе назвали самые горячие направления
Меган Маркл поделилась историей любви с Гарри и вспомнила «сладкие времена»
Пока вокруг герцогини Сассекской вспыхивают все новые скандалы, сама жена принца Гарри, по всей видимости, более занята, рекламой сладостей и воспоминаниями о «сладких временах» в своих отношениях с будущим мужем.
Так, вместо того, чтобы дать достойный ответ хейтерам по поводу своего варенья, Меган поделилась в соцсети архивным фото с мужем, принцем Гарри, в честь Дня независимости США.
К посту герцогиня Сассекская также добавила снимки капкейков, украшенных цветами американского флага и символом мира, и рассказала историю, связанную с этими сладостями.
«Наше второе свидание было 4 июля 2016, и мы с Эйч (первая буквы имени Harry) очень хорошо помним это. И наши дети тоже переняли эту традицию. С Днем независимости!» — написала герцогиня.
Как известно, голливудская актриса Меган Маркл и младший сын короля Чарльза III и принцессы Дианы, принц Гарри, поженились в 2018 году. Через год у них родился первенец Арчи, которому сейчас шесть лет, а через два года — дочь Лилибет.
В 2020 году, на фоне конфликта со двором, пара сложила с себя королевские полномочия, покинула Великобританию и поселилась в США. Здесь супруги пытаются строить бизнес, но часто подвергаются критике, а их проекты испытывают провалы.
У пары по-прежнему напряженные отношения с королевской семьей, однако недавно принц Гарри признался, что хотел бы помириться с отцом. Вскоре после этого стало известно, что Чарльз III включил Гарри и Меган в список гостей на свои похороны.146
Читайте нас в Facebook
«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова
Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза