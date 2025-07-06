Меган Маркл поделилась историей любви с Гарри и вспомнила «сладкие времена»

Пока вокруг герцогини Сассекской вспыхивают все новые скандалы, сама жена принца Гарри, по всей видимости, более занята, рекламой сладостей и воспоминаниями о «сладких временах» в своих отношениях с будущим мужем.



Так, вместо того, чтобы дать достойный ответ хейтерам по поводу своего варенья, Меган поделилась в соцсети архивным фото с мужем, принцем Гарри, в честь Дня независимости США.

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К посту герцогиня Сассекская также добавила снимки капкейков, украшенных цветами американского флага и символом мира, и рассказала историю, связанную с этими сладостями.

«Наше второе свидание было 4 июля 2016, и мы с Эйч (первая буквы имени Harry) очень хорошо помним это. И наши дети тоже переняли эту традицию. С Днем независимости!» — написала герцогиня.

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Как известно, голливудская актриса Меган Маркл и младший сын короля Чарльза III и принцессы Дианы, принц Гарри, поженились в 2018 году. Через год у них родился первенец Арчи, которому сейчас шесть лет, а через два года — дочь Лилибет.

В 2020 году, на фоне конфликта со двором, пара сложила с себя королевские полномочия, покинула Великобританию и поселилась в США. Здесь супруги пытаются строить бизнес, но часто подвергаются критике, а их проекты испытывают провалы.

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У пары по-прежнему напряженные отношения с королевской семьей, однако недавно принц Гарри признался, что хотел бы помириться с отцом. Вскоре после этого стало известно, что Чарльз III включил Гарри и Меган в список гостей на свои похороны.

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