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Хотя бы у гроба: король Чарльз III планирует горькое воссоединение с принцем Гарри и Меган Маркл

16:33 3 июля 2025
Чарльз ІІІ и принц Гарри

У короля Чарльза III большие планы относительно принца Гарри, Меган Маркл и их детей, принца Арчи и принцессы Лилибет, утверждает источник. Говорят, что монарх планирует воссоединение с герцогом и герцогиней Сассекскими и их детьми, пишет geo.tv. По сообщениям, король включил Гарри, Меган, Арчи и Лилибет в план своих похорон, несмотря на их постоянную и очень публичную вражду.

Говорят, что Чарльз III надеется, что это поможет восстановить семейные связи и объединить братьев — принцев Уильяма и Гарри. В сообщении утверждалось, что монарх хочет, чтобы оба его сына от покойной принцессы Дианы сыграли ключевые роли и шли плечом к плечу во время процессии. Гарри и Меган «вовлечены» в планы похорон короля на «самом высоком уровне».

Это происходит на фоне сообщений о том, что Гарри «согласился» пригласить короля Чарльза III, принца Уильяма и остальных членов королевской семьи на «Игры Непокоренных» 2027 года, которые состоятся в Бирмингеме.

«Непокоренные» надеются, что королевская семья приедет, чтобы поддержать раненых ветеранов. Гарри надеется, что его отец оставит разногласия, чтобы посетить «Игры Непокоренных» и поддержать ветеранов", — сказал источник Mail on Sunday.

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Ранее король Чарльз III откровенно рассказал о самочувствии.

Фото Getty Image

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