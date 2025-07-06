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Самый дорогой итальянский футболист женился на обворожительной модели (фото)
Зндаменитый футболист «Ньюкасла» и сборной Италии 25-летний Сандро Тонали, отбывший 10-месячную дисквалификацию за нелегальные ставки на матчи, женился на своей ровеснице, красавице-модели Джульетте Пасторе, сообщает Gazzetta dello Sport.
Пара обвенчалась в живописной церкви Сан-Винсент на берегу озера Комо, одного из самых востребованных мест для проведения свадеб и отдыха в мире. После венчания молодожены, встречавшиеся с 2019 года, и их гости отправились на прием в Виллу Эрба, поместье 18-го века.
Жених Сандро был в костюме от Armani, а красавица-невеста Джульетта была одета в платье, сшитое на заказ ведущим свадебным дизайнером Revenge Atelier.
После аперитива в саду, откуда открывался прекрасный вид на озеро, состоялся стильный ужин, а о хорошем настроении позаботились скрипачи и контрабасист.
Со временем вечеринка переместилась в соседний зал, состоялась дискотека с танцполом и сценой, на которой вживую выступали певцы и музыканты. Среди гостей, в частности, зажигал легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон. А ровно в полночь молодожены, объявившие о помолвке в марте, и их гости любовались шикарным фейерверком над озером.
О невесте самого дорогого в истории итальянского футболиста (в свое время Ньюкасл" заплатил «Милану» за Тонали 64 млн евро) известно, что она родом из Брешиа, где полузащитник играл за местный клуб в серии В. Кроме карьеры модели, Джульетта также модельер, у нее даже есть собственный бренд одежды Juliette.24 Club.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель «Золотого мяча» позвал замуж известную певицу.
Фото Instagram418
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