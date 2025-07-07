Почти катастрофа: россияне запустили фейк об аварии на Южноукраинской АЭС

Россияне, в прошлом году активно атаковавшие украинскую энергетику, запустили фейковую информацию о нештатной ситуации на Южноукраинской АЭС.

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В Центре противодействия дезинформации заявляют, что сообщение о сбое на Южноукраинской АЭС, который мог привести к катастрофе и который якобы «скрыл Киев», является ложным.

«Верифицировав информацию в НАЭК „Энергоатом“, Центр сообщает: эти утверждения не соответствуют действительности. Южноукраинская АЭС работает в обычном режиме, что подтверждается отчетами МАГАТЭ», — отмечают в ЦПД и добавляют, что отчет от 4 июля лишь содержит упоминание об аварийном отключении линии электропередач на Запорожской АЭС из-за обстрелов. А ранее, еще 1 июля, сообщалось об атаках российских дронов-камикадзе вокруг и вблизи украинских атомных станций, в том числе Южноукраинской АЭС.

«Заявления о якобы „скрытии“ информации о ситуации на Южноукраинской АЭС не имеют ничего общего с реальностью. Все ядерные объекты Украины находятся под постоянным контролем инспекторов МАГАТЭ, которые имеют доступ ко всем АЭС и регулярно отчитываются о ситуации на станциях», — добавили в Центре противодействия дезинформации.

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Напомним, что накануне в сети прошла информация о взрыве на территории столичной ТЭЦ-6. Впрочем, позже выяснилось, что взрыв прогремел на территории предприятия, расположенного рядом. Там произошло возгорание емкости с маслом после того, как из-за неполадок с проводкой загорелась бытовка.

Фото из Википедии

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