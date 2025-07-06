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Произошел инцидент: в «Киевтеплоэнерго» рассказали о ситуации на ТЭЦ-6 в Киеве
В компании «Киевтеплоэнерго», где ранее сообщали о повреждении тепломагистрали в Киеве в результате российской атаки, опровергли распространяемую в ряде тг-каналов информацию о взрыве на территории столичной ТЭЦ-6.
«Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева также нет», — отметили в компании и добавили, что инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.
А мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что, по предварительным данным, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия, расположенного неподалеку от ТЭЦ.
«Пострадавших по стостоянию на сейчас нет. Экстренные службы на месте», — добавил столичный голова.
По словам главы Деснянской РГА Максима Бахматова, сначала в направлении Броваров визуально наблюдалось сильное задымление, а затем прогремел взрыв.
«На Пуховской первая взорвалась цистерна со смазкой, поврежден 1 автомобиль, предварительно пострадавшие отсутствуют. Патрульные на месте. Предприятие за ТЭЦ, в вагончике охранника замкнула проводка, во время тушения огонь перекинулся на цистерну с маслом», — объяснил он.
Напомним, что на днях мощный взрыв прогремел под Житомиром. Первоначально сообщалось, что огромный столб дыма поднялся над АЗС. Однако позже выяснилось, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий. Много людей пострадали, а двое — погибли.
Фото из Википедии22
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