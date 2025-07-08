Компания Шкиля получила из бюджета Киева более миллиарда на достройку Подольского моста: что не так с этим тендером

Из городского бюджета Киева на достройку Подольского мостового перехода компании «Автострада», принадлежащей Максиму Шкилю, было выделено 1,18 миллиарда гривен. При этом тендерная документация имеет признаки закупки стройматериалов по завышенным ценам, говорится в расследовании проекта «Наші гроші».

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В частности, как отмечают расследователи, компания Шкиля «Автострада» заложила цену песка на уровне 541 грн за 1 кубометр. Аргументировать такую цену компания решила ссылкой на базу данных Агентства обновления. Однако в базе цена указана на уровне 485 гривен.

«Например, рядовой природный песок в смете имеет отпускную цену 541 грн с НДС (на скрине с без налога). Эта цена значительно превышает все представления о рыночных ценах песка в Киеве. При этом доставка никак не объясняет эту дороговизну, поскольку в смете она указана отдельно по 347 грн за кубометр, и только на эту доставку спишут более 23 млн грн», — говорится в расследовании «Наших грошей».

Учитывая, что для строительства Подольского моста необходимо около 68 тысяч кубометров песка, сумма переплат получается немалая.

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Стоимость песка по тендерной документации. Цена указана без НДС

Как отмечают расследователи, в базе данных агентства есть возможность для манипуляции с цифрами. Информация о ценах материалов собирается из открытых источников от компаний, готовых публично ее озвучить.

В качестве примера приводится то, что в мае в таблице появилось только 4 наименования компаний. Из них только одна компания подала заявку через Службу обновления и развития Киевской области. Речь идет о ООО «Горнодобывающая компания-СБК», которая предлагает песок по 170 грн за кубометр.

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Однако остальные компании предложили цены значительно выше. Это связано с тем, что представляли их частные предприятия, занимающиеся перепродажей песка, а не его добычей или производством. Журналисты отмечают, что, завышая цену на определенные категории товаров в базе данных, те же связанные через бизнес-партнеров компании могут ссылаться на нее при определении стоимости своих услуг.

Предложения по продаже песка в базе Агентства восстановления

«И вот в итоге имеем следующее. В базе Агентства восстановления есть четыре цены — одна от производителя по 170 грн и три выше в несколько раз от посредников — 450, 570 и 750. Смешиваем и получит среднюю 485, на фоне которых сметная цена для строительства Подольского моста 570 грн уже не так бросается в глаза. Хотя это дикие цифры. Заказ 68 тысяч кубов песка пусть даже по 200 гривен стоил бы всего 14 млн грн, а не 37 млн грн. Разница 23 млн грн — это только на цене самого песка как товара», — отмечают «Наші гроші».

Ранее сообщалось, что в Киеве частично возобновили движение автомобилей по Южному мосту.

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Фото из Википедии

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