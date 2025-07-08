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Шоу-бизнес

Восемь лет спустя: Максим Галкин показал, как повзрослела их с Аллой Пугачевой дочь Лиза

19:00 8 июля 2025
Максим Галкин в Риме

Юморист Максим Галкин, путешествующий вместе с женой Аллой Пугачевой Италией, показал, как за последние годы изменилась их дочь Лиза.

«Через 8 лет на том же месте», — подписал фото Максим, на котором Лиза позирует на фоне дома супругов в Юрмале, где сейчас отдыхает семья.

Конечно, публикация фото детей — очень эффективный прием, позволяющий приобщить к обсуждению большое количество подписчиков, ведь вряд ли у кого найдется какой-нибудь негатив против «милых созданий».

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Так получилось и в этот раз: в течение нескольких часов пост собрал почти 50 тысяч просмотров и много лайков.

Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Супруги воспитывают двойню: 11-летних Лизу и Гарри, рожденных с помощью суррогатной матери. В 2022 году Галкин публично выступил против войны диктатора Путина против Украины и покинул вместе с семьей Россию. Сейчас супруги живут на Кипре и в Израиле, и в данный момент путешествуют по Европе.

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