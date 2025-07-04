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Украсили собой Рим: Максим Галкин опубликовал новые фото из отпуска вместе с Аллой Пугачевой
Юморист Максим Галкин продолжает путешествие по Европе вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой. После «взвешивания» на «супер-платформе» для автомобилей 49-летний шоумен показал совместное фото с женой во время прогулки по «вечному городу».
Он не стал подписывать снимок (главное фото), выложенный в социальные сети, но сопроводил его эмодзи в виде сердца и саундтреком — их общей с Пугачевой песней «Будь или не будь», которая, как считается, в свое время стала началом их романа.
Юморист показал, как он гуляет по Риму, позируя как на фоне прекрасных памятников архитектуры, так и на узких улочках города.
В комментариях поклонники пишут, что в случае с поездкой в «вечный город» Рим произошло все наоборот — «туристы» Галкин и Пугачева «украсили собой» город, а не «растворились» в нем, как это можно было прогнозировать.
Алла Пугачева и Максим Галкин женаты 13 лет. Это пятый брак певицы, являющейся матерью Кристины Орбакайте. Пугачева, мужем которой в течение 10 лет был Филипп Киркоров, считается одной из величайших российских певиц современности и по-прежнему одной из самых влиятельных в шоу-бизнесе. В 2022 году она вместе с семьей покинула россию на фоне начала войны диктатора путина против Украины.
Галкин резко осудил спецоперацию, он последовательно выступает с критикой действий российских властей. Впоследствии его признали иноагентом. Пугачева не делала прямых заявлений, предпочитая преимущественно хранить молчание, однако ранее заявляла, что солидарная со своим мужем, ситуацию в мире считает «гибелью ребят за иллюзорные цели» и просила признать иноагентом и себя.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что о себе дал знать еще один певец, которого считают единомышленником Аллы Пугачевой — Валерий Леонтьев. Он тоже не делал резких заявлений, но впервые за долгие годы выступил перед публикой, чего не делал достаточно давно.
Фото со страницы Максима Галкина в соцсетях1083
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