- 00:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 09.07 22:26 Тренд в интерьере — цвета тишины: какой из оттенков ваш любимый?
- 09.07 21:59 Великолепная рыба с кабачками: готовится быстро и очень просто
- 09.07 21:30 Дженнифер Гарнер покорила публику появлением с возлюбленным: бывший не слишком обрадовался
- 09.07 21:01 Эти ягоды подходят не всем: кому вредно есть виноград
- 09.07 20:34 Трудолюбивый, ответственный, добрый: около года родные ждали тело защитника из Хмельницкой области
- 09.07 20:08 Шоколадный брауни с вишнями: такой вкусный и полезный завтрак порадует вашу семью
- 09.07 19:55 СБУ устроила «шмон» на четырех таможнях: с чем это связано и что выяснилось
- 09.07 19:45 На передовой засветился новый украинский бронеавтомобиль: в чем его особенность
- 09.07 19:21 Этот день настал: украинский дизайнер оформил витрины известнейшего универмага Европы
- 09.07 19:20 Ведущие ІТ-компании объединились для создания AI-экосистемы: что решили на первой стратегической сессии
- 09.07 19:01 Близнецам — «Паж денариев» и финансовый поворот, Козерогам — «Король жезлов» и лидерство: Таро-прогноз на 10 июля
«Электричку» олимпийского чемпиона Беленюка прострелили во время ракетной атаки рф (фото, видео)
Электромобиль ZEEKR 001 олимпийского чемпиона по борьбе Жана Беленюка, вошедшего в пятерку лучших атлетов страны прошлого года, пострадал на парковке недалеко от дома спортсмена во время вражеской атаки на Киев в ночь на 8 июля. Об этом народный депутат Украины сообщил в соцсетях, опубликовав фото и видео.
На кадрах видно, что на заднем правом крыле «электрички» Беленюка виднеется борозда длиной 7—10 см, а рядом с автомобилем валяется пуля калибра 7,62 мм, скорее всего, выпущенная ПВО столицы.
«Выхожу утром на стоянку, в машине дыра, в асфальте — пуля. Реалии современности… Очевидно, обломок попал, и „вскрытие“ покажет», — написал Жан Беленюк в Facebook, призвав киевлян беречь себя и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Кстати, как следует из декларации «Слуги народа», он приобрел китайский электромобиль ZEEKR 001 в марте 2024 года за 1,54 млн гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что машина футболиста сборной Украины сгорела во время утренней ракетной атаки по Киеву.
Фото из соцсетей
Читайте нас в Facebook
«Самый простой ягодный пирог в мире» от телеведущего Александра Попова: невероятно вкусный и «выглядит сказочно»