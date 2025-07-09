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Спорт

«Электричку» олимпийского чемпиона Беленюка прострелили во время ракетной атаки рф (фото, видео)

9:29 9 июля 2025
Жан Беленюк

Электромобиль ZEEKR 001 олимпийского чемпиона по борьбе Жана Беленюка, вошедшего в пятерку лучших атлетов страны прошлого года, пострадал на парковке недалеко от дома спортсмена во время вражеской атаки на Киев в ночь на 8 июля. Об этом народный депутат Украины сообщил в соцсетях, опубликовав фото и видео.

На кадрах видно, что на заднем правом крыле «электрички» Беленюка виднеется борозда длиной 7—10 см, а рядом с автомобилем валяется пуля калибра 7,62 мм, скорее всего, выпущенная ПВО столицы.

«Выхожу утром на стоянку, в машине дыра, в асфальте — пуля. Реалии современности… Очевидно, обломок попал, и „вскрытие“ покажет», — написал Жан Беленюк в Facebook, призвав киевлян беречь себя и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Кстати, как следует из декларации «Слуги народа», он приобрел китайский электромобиль ZEEKR 001 в марте 2024 года за 1,54 млн гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что машина футболиста сборной Украины сгорела во время утренней ракетной атаки по Киеву.

Фото из соцсетей

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