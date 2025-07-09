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Без пехоты и без потерь: роботы Третьей штурмовой бригады заставили сдаться российских военных на Харьковском направлении (видео)
Успех боевых действий в Украине во многом зависит от использования беспилотных средств нападения — так, дроны-камикадзе разных составляющих Сил обороны наносят удары и на передовой, и по тылу врага, в том числе и по объектам на территории страны-агрессорки России.
Значительную роль играют и наземные роботизированные системы. Так, в Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали, как впервые в истории с помощью роботов были захвачены позиции врага на Харьковщине, а военные армии России сдались в плен.
«Третья штурмовая совершила беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции. Уцелевших оккупантов „птичками“ вывели на наши рубежи, и согласно регламенту — взяли в плен», — рассказали в бригаде.
Бойцам бригады с помощью роботизированных систем удалось взять позиции, которые смежные подразделения пытались отбить дважды, но эти попытки были неудачными.
Один из бойцов рассказал, что целью было уничтожение укрытия, где скрывались оккупанты, а также живой силы противника. Сначала украинские военные применили FPV-дроны, а затем добавилась работа и подразделения наземных роботизированных комплексов. Когда противник увидел дроны, то написал на картоне о готовности сдаться в плен.
Кстати, в конце прошлого года также впервые в истории морской дрон ГУР поразил вертолет россиян вблизи Крыма.
Фото — скриншот63
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