Дроны атаковали военные аэродромы в Саратовской и Воронежской областях, а также предприятие «оборонки» в Чебоксарах (видео)

Россию снова атаковали беспилотники. Как сообщили в минобороны страны-агрессора, за прошедшую ночь средствами ПВО уничтожены 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Жители города Энгельса сообщали о взрывах, сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрывы начали раздаваться над городом примерно в 3:50, всего их было слышно по меньшей мере 8. В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет.

Жители Чебоксар также сообщают о взрывах в небе над городом. Предварительно на подлете в город сбили несколько дронов. Всего было слышно около шести взрывов. Пострадавших предварительно нет.

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По данным российских пабликов, дроны пытались атаковать одно из местных предприятий в промзоне на юге города.

Как сообщил губернатор республики Олег Николаев, один дрон упал на крышу пустого здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предварительной атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.

Полицейские уже перекрыли въезд на территорию АО «ВНИИР-Прогресс». Предприятие производит для российской армии антенны «Комета», защищающие дроны вс рф от украинских средств РЭБ. После атаки 9 июня оно уже прекращало работу.

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Также был атакован город Борисоглебск в Воронежской области. Предварительно над городом уже сбито несколько воздушных целей. В районе 2 часов ночи в небе раздались мощные взрывы, всего было слышно 8−10 сильных взрывов.

Как сообщает «МІЛІТАРНИЙ», ударные дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава и авиабазу в городе Борисоглебск Воронежской области. В центре осуществляется подготовка летного состава и проводятся практические вылеты для получения соответствующих знаний и навыков пилотирования истребительной авиации. Авиационная часть учебного центра расположена на территории 209 учебной авиабазы и состоит из учебно-боевых самолетов Як-130.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области.

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«Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражены составы с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за угрозы атаки БПЛА более 50 рейсов задержаны и некоторые отменены в петербургском аэропорту Пулково после введения плана «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. Сейчас люди не могут вылететь из города в Москву, Казань, Уфу, Екатеринбург, Омск и другие города. Кроме этого, задержан ряд международных рейсов — в Дубай, Алматы, Ташкент и Хургаду.

Над Ленинградской областью были сбиты два беспилотника.

Как писали «ФАКТЫ», недавно ударные дроны поразили предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа «Шахед» в Подмосковье.

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