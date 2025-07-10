Фигурки, изображающие керамистов, довольно редки, однако имеют давнюю историю. Их изготавливали в Европе и Азии, воспевая профессию художника, работающего с глиной. Не остались равнодушными к этой теме и украинские фарфористы. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории отечественного фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала об образах создателей керамики в творчестве украинских мастеров.

«Керамистка в работах отечественных художников стала украинской музой творчества и вдохновения»

- Профессию керамиста называют одной из профессий будущего, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — В диджитал-эпоху она приобретает популярность — и это неслучайно. Сегодня керамисту пригодится 3D-проектирование, а также технологические печи для обжига изделий, где можно запрограммировать нужную температуру, управлять ею и достигать практически идеальных результатов. Но, конечно, нужен талант.

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— Ручная работа, в основе которой лежит оригинальная авторская идея, ценится в мире все больше. А технический прогресс позволяет воплощать самые смелые идеи.

- Да. Кроме того, глина дарит такую свободу творчества, которая просто захватывает. Моменты вдохновения воспроизвели в образах керамисток украинские художники-фарфористы. «Девушка с вазой» — изящная работа художницы Соколовой (к сожалению, имя ее неизвестно). Девушка держит в руках созданную ею вазу с цветочным орнаментом и любуется ею. Особое очарование образу придают две длинные девичьи косы и наряд. На вазе изображен мак. Произведение экспонировалось на художественных выставках начала 1960-х годов и до сих пор остается признанным образцом украинской художественной керамики, сочетая народную символику, искусную пластику и изысканную роспись. «Девушка с вазой» по модели Соколовой находится на хранении в Хмельницком областном краеведческом музее.

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К. Соколова. «Девушка с вазой». Полонский завод художественной керамики. 1961

— Красота!

— Впервые статуэтку начали выпускать в 1950 году на Барановском фарфоровом заводе. В 1961-м эта работа выпускалась на Полонском художественном керамическом заводе. «Девушка с вазой» — это ода художнице, рожденной нести красоту в мир, хранить традиции. Керамистка в работах отечественных художников стала украинской музой творчества и вдохновения. Очаровательный цветок на вазе превращается в символ жизненной силы. Интересно, что эта статуэтка была настолько популярной, что имела немало вариантов росписи.

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К. Соколова «Девушка с вазой (Художница-керамистка)». Барановский фарфоровый завод. 1950

Среди художников, расписывавших эту статуэтку, был и известный художник Михаил Горбоконь. Его вариант росписи видим на фото в заголовке.

«Работа раздельщицы на фарфоровом заводе требует внимательности, аккуратности и ощущения материала»

— Кто еще из украинских художников создал статуэтки керамисток?

- Вот замечательная работа Валентины Покосовской «Раздельщица». Девушка с кувшином аккумулирует в себе трудолюбие и окрыленность желанием творить.

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В. Покосовская. «Раздельщица». Барановский фарфоровый завод. 1952.

— Кто такая раздельщица?

- В фарфоровом производстве раздельщица — это работница, которая работает с отливками в гипсовых формах, где одновременно могут отливаться несколько элементов — например, в чайнике это могут быть корпус, крышка, ручка, носик. После затвердевания массы в формах раздельщица аккуратно отделяет элементы, которые отливались одновременно, проверяет целостность изделий и чистоту отливки, передает части изделия на дальнейшие стадии обработки — сушку, шлифовку, сборку или лощение. Эта работа требует внимательности, аккуратности и ощущения материала, поскольку влажный фарфор еще хрупок и легко деформируется. Обычно раздельщицы работают в тандеме с формовщицами, шлифовщицами и склейщицами, обеспечивая бесперебойность и точность всего производственного процесса. В некоторых случаях раздельщица сортирует изделия после обжига или декоративной отделки.

Фарфоровая раздельщица изображена в момент размышления. Мне очень нравится эта статуэтка — она сочетает в себе легкость пластики и глубокую символичность. Девушка-керамистка олицетворяет образ хранительницы ремесла. Одесситка Валентина Покосовская приехала в Барановку на Житомирщине после окончания в 1951 году Одесского художественного училища. Конец 1940-х — начало 1950-х годов стал настоящим «золотым периодом» для развития фарфоровой пластики на территории Украины, и Одесское художественно-промышленное училище (теперь — Одесское художественное училище) сыграло здесь ключевую роль. Именно в эти годы учащиеся и преподаватели заведения сосредоточили свои усилия не только на традиционных дисциплинах (живопись, графика, скульптура), но и на поиске новых форм и техник в керамике и фарфоре.

«Кувшин — символ животворящего труда»

- В фондах Национального музея декоративного искусства Украины хранится еще одна скульптура с воплощением образа керамистки, которая верит в силу глины, огня, земли и получает удовольствие от творчества, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Эта скульптурная композиция поражает своей лаконичной формой и в то же время трогательной простотой. Прежде всего привлекает внимание сама поза девушки: она сидит на небольшой табуретке и будто размышляет над качеством своего творения, внимательно рассматривая керамическое изделие. Девушка будто оценивает его форму и прочность… Ведь эту посудину будут наполнять водой или зерном, так что она становится символом животворящего труда.

Декоративная скульптура «Девушка с кувшином». Национальный музей декоративного искусства Украины

— Изображали ли керамистов на тарелках?

- Да. Блюдо «Работница» Галины Черновой, созданное на Будянском фаянсовом заводе в 1959 году, — утонченная и изысканная работа. Образ керамистки, работающей в мастерской, является метафорой творческого труда и вдохновения. Все работы, о которых идет речь, сегодня являются настоящими раритетами.

Г. Чернова. Декоративное блюдо «Работница». Будянский фаянсовый завод. 1959

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с коллекционером Людмилой Карпинской-Романюк о стильных и сегодня фарфоровых украшениях, созданных Оксаной Жникруп.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото в заголовке К. Соколова, роспись М. Горбоконь. «Девушка с вазой (Художница-керамистка)». Барановский фарфоровый завод. 1950.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

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