Не такая, как все: популярная певица объяснила, почему не слушает правила

Популярная певица Анастасия Приходько, концерты которой запретили, поразила поклонников своей откровенностью. Артистка известна своими громкими заявлениями и самоуверенностью. В очередной раз Приходько заявила, что никто не сможет на нее повлиять, потому что она идет своей дорогой. На странице в социальной сети Анастасия разместила фотографию и пост о своих чувствах.

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Я не боюсь быть резкой, прямолинейной, неудобной. Ибо когда ты остаешься верна себе — это самая большая сила.

Толпа может кричать, навязывать, судить. Но я не умею следовать чужим правилам. Я слушаю сердце. И пою правду.

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Подписчики поддержали певицу и поблагодарили ее за откровенность.

- Лучшая, настоящая, — добавили в комментариях.

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- Невероятная! — поделились впечатлением. — Эксклюзивная! Уважаю!

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Приходько обвенчалась второй раз со своим мужем.

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