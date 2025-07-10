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Не такая, как все: популярная певица объяснила, почему не слушает правила
Популярная певица Анастасия Приходько, концерты которой запретили, поразила поклонников своей откровенностью. Артистка известна своими громкими заявлениями и самоуверенностью. В очередной раз Приходько заявила, что никто не сможет на нее повлиять, потому что она идет своей дорогой. На странице в социальной сети Анастасия разместила фотографию и пост о своих чувствах.
Я не боюсь быть резкой, прямолинейной, неудобной. Ибо когда ты остаешься верна себе — это самая большая сила.
Толпа может кричать, навязывать, судить. Но я не умею следовать чужим правилам. Я слушаю сердце. И пою правду.
Подписчики поддержали певицу и поблагодарили ее за откровенность.
- Лучшая, настоящая, — добавили в комментариях.
- Невероятная! — поделились впечатлением. — Эксклюзивная! Уважаю!
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Приходько обвенчалась второй раз со своим мужем.264
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