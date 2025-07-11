41.40 / 41.96 48.63 / 49.29
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Красавицу-теннисистку застрелил родной отец: причина поражает (фото)

11:09 11 июля 2025
Радхика Ядав

Индийская теннисистка и тренер 25-летняя Радхика Ядав была застрелена своим отцом Дипаком Ядавом в их доме в Гургаоне накануне утром, сообщает ESPN. Ранее в Индии 17-летнюю спортсменку убила 270-килограммовая штанга.

Полиция сообщила, что из частной городской больницы им сообщили, что молодая женщина скончалась из-за пулевых ранений. При этом, когда они прибыли в больницу, то обнаружили там только дядю Радхики Кулдипа Ядава, а не ее родителей.

Согласно материалам дела, обвиняемый в убийстве дочери Дипак Ядав был недоволен тем, что Радхика продолжала руководить теннисной академией в городе и работать там тренером, несмотря на его неоднократные возражения.

«Он был расстроен из-за насмешек местных жителей по поводу доходов его дочери. Его беспокоили их замечания — они постоянно говорили, что Дипак живет на ее деньги (доход мужчины ограничивался выручкой от сдачи в аренду нескольких небольших объектов недвижимости, которыми он владел. — Авт.) и зависит от нее. Отец несколько раз просил дочь прекратить работу в академии, но она ослушалась и поплатилась за это», — рассказал The Indian Express инспектор полиции Винод Кумар.

РЕКЛАМА

Дипак Ядав уже признался в убийстве, заявив, что трижды выстрелил в спину дочери из зарегистрированного ружья, когда та готовила завтрак.

РЕКЛАМА

До того, как начать тренерскую работу, Радхика выступала в одиночном и парном разрядах на турнирах Международной федерации тенниса (ITF). По данным сайта ITF, за свою карьеру Радхика сыграла под эгидой организации 36 одиночных поединков и 7 парных. Последний раз она играла в одиночке в марте 2024 года, а в паре — в июне 2023-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Италии рассказал, как его отец зарубил топором мать.

Фото из соцсетей

РЕКЛАМА

1900

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как учитывается страховой стаж при поздней уплате взноса

В каком случае в страховой стаж не засчитают месяц, за который уплачен добровольный социальный взнос: разъясняет ПФУ

Люди, фото https://polinka.top/40704-dovolnye-ljudi-kartinki.html

Поворотный момент: на выходных 12 и 13 июля успех ждет пять знаков зодиака

Огурцы растут лучше после подкормки аспирином, фото из открытых источников

Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Пенсионеры должны написать заявление в ПФУ о неполучении пенсии из России, фото из открытых источников

Часть пенсионеров останутся без выплат, если не напишут специальное заявление: кого это касается

Следующий материал
Новости партнеров