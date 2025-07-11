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Красавицу-теннисистку застрелил родной отец: причина поражает (фото)
Индийская теннисистка и тренер 25-летняя Радхика Ядав была застрелена своим отцом Дипаком Ядавом в их доме в Гургаоне накануне утром, сообщает ESPN. Ранее в Индии 17-летнюю спортсменку убила 270-килограммовая штанга.
Полиция сообщила, что из частной городской больницы им сообщили, что молодая женщина скончалась из-за пулевых ранений. При этом, когда они прибыли в больницу, то обнаружили там только дядю Радхики Кулдипа Ядава, а не ее родителей.
Согласно материалам дела, обвиняемый в убийстве дочери Дипак Ядав был недоволен тем, что Радхика продолжала руководить теннисной академией в городе и работать там тренером, несмотря на его неоднократные возражения.
«Он был расстроен из-за насмешек местных жителей по поводу доходов его дочери. Его беспокоили их замечания — они постоянно говорили, что Дипак живет на ее деньги (доход мужчины ограничивался выручкой от сдачи в аренду нескольких небольших объектов недвижимости, которыми он владел. — Авт.) и зависит от нее. Отец несколько раз просил дочь прекратить работу в академии, но она ослушалась и поплатилась за это», — рассказал The Indian Express инспектор полиции Винод Кумар.
Дипак Ядав уже признался в убийстве, заявив, что трижды выстрелил в спину дочери из зарегистрированного ружья, когда та готовила завтрак.
До того, как начать тренерскую работу, Радхика выступала в одиночном и парном разрядах на турнирах Международной федерации тенниса (ITF). По данным сайта ITF, за свою карьеру Радхика сыграла под эгидой организации 36 одиночных поединков и 7 парных. Последний раз она играла в одиночке в марте 2024 года, а в паре — в июне 2023-го.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Италии рассказал, как его отец зарубил топором мать.
Фото из соцсетей
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