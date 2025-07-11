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На папу похожа: семья известного танцора покрестила дочь
Семья известного танцора и хореографа Евгения Кота и спортсменки Натальи Татаринцевой, которые год назад впервые стали родителями, сообщила о значительном событии в их жизни. В столичном Михайловском Златоверхом соборе состоялся обряд крещения маленькой Лели. На своих страницах в социальных сетях родители поделились фотографиями с праздника и самыми приятными моментами.
«10.07.25 — Крещение нашего цветочка Кот Леля Евгеньевна», — подписали фото в сети.
Подписчики пары поздравили семью с большим событием, пожелали здоровье дочери и добавили, что она очень похожа на папу.
«Поздравляю, пусть будет под Божьей опекой ваша Лелечка», — написали в сети.
«Невероятные. Поздравляем с Крещением дочери! - ответили на фотографии. — Божьей Благодати и сильного Ангела-хранителя!»
«Как же папа любит дочку», — добавили в комментариях.
«Так на папу похожа, — поделились впечатлением. — Поздравляю вас!»
Ранее стало известно, что дочь Евгения Кота оказалась в больнице.524
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