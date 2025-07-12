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Шоу-бизнес

Это неправильно понимают: Сара Джессика Паркер призналась, почему не комментирует политику

21:31 12 июля 2025
Сара Джессика Паркер, фото Getty Images 

Известная американская актриса Сара Джессика Паркер недавно объяснила, почему она решила избегать публикаций о политике в социальных сетях. Во время выступления в последнем эпизоде подкаста The Best People 60-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» (продолжение которого недавно вышло на экраны) призналась: «Я часто не говорю в социальных сетях, потому что не думаю, что это место заслуживает любого по-настоящему сложного разговора. Меня не интересуют короткие отрывки, когда речь идет о конфликтах или даже о выборах». Об этом сообщило издание The News.

Сара сказала ведущей подкаста, что она очень тщательно продумала, как поговорить о выборах. «Потому что, по-моему, это отвлекает от кампании. Это превращается в материал для размышлений. Это неправильно понимают. Вы не можете это контролировать», — пояснила она.

Актриса отметила, что политика существовала десятилетиями до появления социальных сетей.

«Я не собираюсь говорить о вещах, в которых я не разбираюсь, — заявила актриса — Я просто чувствую, что хочу быть полезной. Я не хочу наносить вред тому, что для меня важно».

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Фото: Getty Images

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