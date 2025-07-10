«Это не мелочь»: Бен Аффлек откровенно высказался по поводу новых отношений Дженнифер Лопес

Бен Аффлек наконец нарушил свое молчание и высказался по поводу новых отношений Дженнифер Лопес с Бреттом Голдштейном после развода. По словам источника, близкого к актеру, Аффлек сказал: «Я желаю ему удачи… потому что свидание с Джей Ло — это не мелочь». Он также предупредил, что Голдштейна «вот-вот съест заживо ураган Джей Ло», ссылаясь на ее требовательную натуру и невозможные стандарты, пишет The News.

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Комментарии звезды якобы просочились в Radar Online. Это также первый раз, когда Аффлек говорил о жизни Лопес с тех пор, как она начала встречаться с Голдштейном, известным по его роли в романтической комедии «Служебный роман».

Заявление звезды — это не благословение, а предупреждение: «Дженнифер требователmьна, у нее невозможные стандарты и образ жизни, с которым не каждый может мириться».

Тем временем Джей Ло, кажется, радуется своим новым отношениям. Она говорила о важности самосознания и о том, чтобы не разрешать отношениям определять его.

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«Отношения не определяют меня», — сказала она, добавив, что чувствует себя «более сияющей, чем когда-либо».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Бен Аффлек сказал о разводе с Дженнифер Лопес.

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