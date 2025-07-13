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Спорт

Знаменитый футболист, поменявший жену на ее племянницу, забил фантастический гол с углового (видео)

12:01 13 июля 2025
Халк

Знаменитый экс-футболист сборной Бразилии, вице-чемпион Олимпийских игр 38-летний Халк, женившийся на племяннице своей бывшей супруги, забил невероятный гол прямым ударом с углового.

Уже в компенсированное время поединка 13-го тура чемпионата Бразилии (на 90+1-й минуте) форвард «Атлетико Минейро» «радиоуправлямым» ударом с угловой отметки поразил ворота «Байи», сравняв счет в матче — 1:1. Только вот шедевр Халка не помог его команде уйти от гостевого поражения. На 90+7-й минуте «Байя» вырвала победу — 2:1.

Добавим, что гол Халка стал для него 442-м в карьере, что позволило нападающему догнать в списке лучших бомбардиров южноамериканского футбола знаменитого соотечественника Неймара. Звездный дуэт теперь делит в рейтинге 16-ю позицию (на 15-м месте с 446 точными ударами еще один легендарный бразилец — Ривалдо).

Напомним, что до возвращения на родину Халк выступал в Японии, португальском «Порту» (победа в Лиге Европы-2010/2011), российском «Зените» и китайском «Шанхай СИПГ», где получал 20 млн долларов в год. В составе сборной Бразилии форвард провел 48 матчей, забив 11 мячей (все — в товарищеских поединках), став вице-чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне и победителем Кубка конфедераций-2013.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь украсил матч c пятью красными карточками чудо-голом с 90 метров.

Фото ФК «Атлетико Минейро»

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