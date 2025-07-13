- 09:59 Пенсия в размере 14 тыс. грн: кто из украинцев будет получать такие выплаты в 2025 году (не судьи и не прокуроры)
- 09:36 Трамп видел: главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло футболиста «Челси» после фиаско в финале
- 09:29 «Он хорошо говорит, а потом всех бомбит»: после разговора с путиным Трамп хочет передать Украине, кроме Patriot, и наступательное оружие, способное достичь москвы
- 08:57 Враг обстрелял области на востоке и юге страны, есть раненые
- 08:18 Проблемы Львов решатся сами собой, а Стрельцам нужно быть осторожнее с деньгами: гороскоп на 14 июля
- 00:14 Итоги клубного чемпионата мира-2025 по футболу: все результаты и видеообзоры матчей
- 13.07 22:29 «Ловушка успешности»: почему во всем мире люди перестают гнаться за достижениями
- 13.07 22:02 Фантастически вкусный малосольный арбуз: готовится очень просто
- 13.07 21:32 Смотрел вдаль: Кэти Перри и ее бывшего Орландо Блума застукали вместе в отпуске
- 13.07 21:02 Выгорел газон из-за жары: как можно его быстро спасти
- 13.07 20:34 С первых месяцев войны защищал страну: в Донецкой области погиб учитель с Черниговщины
- 13.07 20:25 Часть Сум осталась без света после налета дронов
Знаменитый футболист, поменявший жену на ее племянницу, забил фантастический гол с углового (видео)
Знаменитый экс-футболист сборной Бразилии, вице-чемпион Олимпийских игр 38-летний Халк, женившийся на племяннице своей бывшей супруги, забил невероятный гол прямым ударом с углового.
Уже в компенсированное время поединка 13-го тура чемпионата Бразилии (на 90+1-й минуте) форвард «Атлетико Минейро» «радиоуправлямым» ударом с угловой отметки поразил ворота «Байи», сравняв счет в матче — 1:1. Только вот шедевр Халка не помог его команде уйти от гостевого поражения. На 90+7-й минуте «Байя» вырвала победу — 2:1.
July 13, 2025
Добавим, что гол Халка стал для него 442-м в карьере, что позволило нападающему догнать в списке лучших бомбардиров южноамериканского футбола знаменитого соотечественника Неймара. Звездный дуэт теперь делит в рейтинге 16-ю позицию (на 15-м месте с 446 точными ударами еще один легендарный бразилец — Ривалдо).
Напомним, что до возвращения на родину Халк выступал в Японии, португальском «Порту» (победа в Лиге Европы-2010/2011), российском «Зените» и китайском «Шанхай СИПГ», где получал 20 млн долларов в год. В составе сборной Бразилии форвард провел 48 матчей, забив 11 мячей (все — в товарищеских поединках), став вице-чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне и победителем Кубка конфедераций-2013.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь украсил матч c пятью красными карточками чудо-голом с 90 метров.
Фото ФК «Атлетико Минейро»
Читайте нас в Facebook
Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)