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Скандальный футболист устроил еще одно «пьяное» ДТП: на сей раз его «Мерседес» взорвался (фото)
Бывший футболист элитного итальянского дивизиона 27-летний бельгиец Софьян Кийин, который весной 2023 года влетел на своем «Мерседесе» в спортзал и едва не убил детей, попал в еще одно «пьяное» ДТП, сообщает rtl.be.
По данным полиции, накануне около 7:00 утра в Льеже футболист «Триестины», находясь за рулем Mercedes E-класса, вылетел на кольцевую развязку, снес дорожный знак и в итоге остановился у фонарного столба. По данным пожарной службы, после этого автомобиль взорвался.
Кийин и его пассажир были доставлены в больницу, но их травмы не представляют угрозы для жизни. Предварительные результаты осмотра свидетельствуют о том, что водитель, сдавший положительнй тест на алкоголь, уснул за рулем. Пока идет следствие, бывшего игрока «Кьево» лишили водительских прав на 15 дней.
Напомним, что в марте 2023 года воспитанник льежского «Стандарда», тоже управляя «Мерседесом», на скорости около 150 км/час врезался в кольцевую развязку и, пролетев в воздухе около 30 (!) метров, пробил стену спортзала и только там «угомонился». Благо, всего за несколько минут до аварии часть детей, тренировавшиеся в зале, ушли в раздевалку. А те, кто продолжал занятие, находились на противоположном от «прилета» конце площадки. Тогда Кийин чудом выжил, попав в больницу с переломом ребер, черепно-мозговой травмой и повреждением позвоночника. Позже он получил условный срок.
Добавим, что воспитанник льежского «Стандарда» Софьян Кийин, у которого марокканские корни, родился и вырос в Бельгии. В юношеском возрасте талантливый полузащитник перебрался в Италию, где выступал за «Кьево», «Салернитану» и «Венецию». В футболке сборных Марокко U20 и U23 Кийин провел 10 матчей и забил 2 мяча. На данный момент у него контракт с клубом итальянской серии С «Триестина».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по футболу и его жена чудом избежали смерти после страшного ДТП.
Фото ANP, hln. be332
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