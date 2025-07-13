Многие американцы относятся с презрением: королевские эксперты сочувствуют принцу Гарри

Прошло пять лет с тех пор, как принц Гарри покинул свою родину. После взрывных обвинений и просьб уладить семейную вражду, британский принц, по мнению экспертов, все еще пытается найти свой путь.

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«Гарри находится в изгнании, — заявил королевский эксперт Ричард Фицвильямс Fox News Digital. — Несомненно, он кое о чем сожалеет. По-моему, он потерял связь со многими своими друзьями и, конечно, есть королевский раскол. В последние месяцы именно Меган была на передовой. Ее запуск продуктов для образа жизни был поддержан Netflix… Гарри получил несколько наград, но тот факт, что 76 тысяч подписали петицию, когда он получил премию Пета Тиллмана, был предупреждением о том, что многие американцы относятся к паре с презрением».

Комментарии Фицвильямса появились вскоре после того, как королевский историк Марлен Кениг рассказала Us Weekly, что 40-летнему Гарри было трудно найти значимую роль для себя в США используя свой королевский титул и «пытаясь быть кормильцем» для своей семьи.

«Ему может быть комфортно в своем калифорнийском доме с женой и двумя очаровательными детьми, — сказал Кениг, — но он еще не нашел успеха вне дома».

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Королевский комментатор Аманда Матта рассказала Us Weekly, что хотя Гарри «кажется, не жалеет» о своем королевском уходе, существует «разочарование» по поводу событий, которые развернулись после того, как «ухудшились» его отношения с несколькими членами королевской семьи. Между тем Меган, похоже, «сосредоточена» на своих «предприятиях и идентичности вне королевского пузыря».

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от должностей старших членов королевской семьи в 2020 году, ссылаясь на невыносимое вмешательство британской прессы и отсутствие поддержки со стороны дворца.

С тех пор, как пара поселилась в Калифорнии, они высказывали свои жалобы в интервью, документальных фильмах, а также в мемуарах Гарри 2023 года «Spare». Книга, в которой он изложил неудобные подробности о Виндзорском доме, значительно ухудшила его отношения с королевской семьей.

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