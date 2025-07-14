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Лишь ступенька к славе и богатству: принц Уильям о Меган Маркл и Гарри
После того как двоюродная сестра и ближайшее доверенное лицо королевы Елизаветы II, леди Элизабет Энсон, заявила, что покойная была обеспокоена намерениями герцогини Сассекской, королевский журналист и комментатор Фил Дампьер заявил, что принц Уэльский тоже скептически относился к вступлению Маркл в королевскую семью.
«Я думаю, что, к сожалению, это подтверждает то, что я говорил или думал в течение последних нескольких лет, что, к сожалению, Меган никогда на самом деле не собиралась оставаться в королевской семье, — сказал Дампьер - Она рассматривала брак с Гарри как трамплин к новой славе и богатству. И я думаю, что именно это изначально беспокоило принца Уильяма».
Дампьер утверждал, что братья поссорились из-за отношения Уильяма к Маркл.
«И теперь мы там, где мы есть. Но то, что это подтвердил человек, столь близкий к королеве, — это просто невероятно», — сказал он.
Однако некий источник отреагировал на заявления эксперта, заявив Page Six: «Мнение мистера Дампьера — это именно мнение. Оно абсолютно безосновательно и не основывается на фактах. Ни мистер Дампьер, ни кто-либо в газете Sun, никак не мог знать, каковы были или есть намерения герцогини относительно чего-либо».
У 40-летнего Гарри напряженные отношения с 43-летним Уильямом и их отцом, королем Чарльзом, с тех пор как герцог Сассекский покинул королевскую семью в 2020 году и переехал в Америку.
Затем, в январе 2023 года, основатель Invictus Games опубликовал свои сенсационные мемуары «Spare», в которых он утверждал, что Уильям физически напал на него из-за Маркл.
В мае 2025 года Гарри заявил, что готов примириться со своей семьей. Гарри признался, что он не знает, сколько еще осталось его отцу, 76-летнему Чарльзу, который борется с раком.
«Он не разговаривает со мной, — утверждал принц, — из-за этих вопросов безопасности. Но было бы хорошо помириться».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по мнению эксперта, после первого королевского тура Меган Маркл поняла, что вышла замуж не за того.473
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