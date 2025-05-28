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«Я хотел бы помириться со своей семьей»: принц Гарри не сдержал эмоций
В королевской семье внутренняя напряженность обычно скрывается, но иногда она проявляется, создавая значительный резонанс. Публичная жизнь ее членов не всегда отражает сложность их личных отношений, пишет Eda TV News.
Принц Гарри в интервью BBC признался в желании примирения и препятствиях, с которыми он сталкивается. «Я бы хотел помириться со своей семьей, нет смысла продолжать борьбу, жизнь бесценна, я не знаю, сколько времени осталось моему отцу», — сказал он. Его слова были искренними, однако он также признал, что общение с Чарльзом нарушено из-за разногласий, связанных с безопасностью.
Их отчуждение усилилось после того, как Гарри отказался от своих королевских привилегий в 2020 году, включая официальную защиту, которую ему предоставляла семья. Публичные заявления по поводу его ситуации вызвали споры и препятствуют возможному примирению. Деликатность этого вопроса в контексте британской короны делает конфликт еще более сложным.
Джули Кобальт, эксперт по разрешению конфликтов, считает, что Гарри потерял контроль над публичным нарративом.
«Публичная критика своей семьи, особенно в мемуарах, гарантирует защитную позицию и большую отчужденность», — объяснила она.
Ссылаясь на книгу «Запасный» («Spare»), написанную Гарри, она добавила, что публичное обсуждение семейных проблем часто заменяет их разрешение, усугубляя конфликты.
Специалист отмечает, что привлечение общественного мнения усложняет процесс исцеления и может создавать недоразумения.
«Фотографии, заголовки или цитаты вне контекста могут усугубить ситуацию и подпитать ощущение виктимизации, — добавила она. — Потребность во внешнем подтверждении является эмоциональным механизмом, который еще больше усложняет примирение. Легче оставаться в роли жертвы, чем исследовать свой вклад в проблему».
Добавим, что, несмотря на опасения принца Гарри, его отец Чарльз, кажется, находится в неплохой форме. На днях он совершил визит в Канаду, чтобы открыть новую парламентскую сессию по приглашению премьер-министра Марка Карни.
Фото: Getty Images220
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