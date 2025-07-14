50 тысяч грн за рождение ребенка: Кабмин принял важное решение

В Украине несколько лет действует программа для новорожденных детей «Пакет малыша». Это одноразовая помощь от государства для семей, в которых родился ребенок.

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В понедельник, 14 июля, на заседании правительства был утвержден проект закона о помощи семьям до и после рождения ребенка.

Теперь матерям будут платить 50 тысяч гривен (ранее было 10,3 тыс. грн) за рождение ребенка +7 тысяч ежемесячно.

Предусматривается ежемесячное пособие одному из родителей или опекуну по уходу за ребенком до достижения им одного года. Размер выплат будет определен отдельным решением правительства.

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Программа «Если» предусматривает, что после года родители могут либо вернуться на работу и получать 8 тыс. грн ежемесячно, либо остаться дома — тогда государство будет платить за них ЕСВ до трех лет ребенка.

«Упаковка малыша» остается в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысяч гривен.

«Частью новаций в поддержке семей является также предоставление „Упаковке школьника“, которое мы утвердили на прошлом заседании правительства. Это 5 тыс. грн на каждого первоклассника для покупки всего необходимого в школу» , — отметил Шмыгаль.

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Напомним, оформить помощь семьям с детьми можно через приложение «Дія».

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