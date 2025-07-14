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50 тысяч грн за рождение ребенка: Кабмин принял важное решение
В Украине несколько лет действует программа для новорожденных детей «Пакет малыша». Это одноразовая помощь от государства для семей, в которых родился ребенок.
В понедельник, 14 июля, на заседании правительства был утвержден проект закона о помощи семьям до и после рождения ребенка.
Теперь матерям будут платить 50 тысяч гривен (ранее было 10,3 тыс. грн) за рождение ребенка +7 тысяч ежемесячно.
Предусматривается ежемесячное пособие одному из родителей или опекуну по уходу за ребенком до достижения им одного года. Размер выплат будет определен отдельным решением правительства.
Программа «Если» предусматривает, что после года родители могут либо вернуться на работу и получать 8 тыс. грн ежемесячно, либо остаться дома — тогда государство будет платить за них ЕСВ до трех лет ребенка.
«Упаковка малыша» остается в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысяч гривен.
«Частью новаций в поддержке семей является также предоставление „Упаковке школьника“, которое мы утвердили на прошлом заседании правительства. Это 5 тыс. грн на каждого первоклассника для покупки всего необходимого в школу» , — отметил Шмыгаль.
Напомним, оформить помощь семьям с детьми можно через приложение «Дія».104
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