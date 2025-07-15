В Минобороны рассказали, что военнообязанный должен сделать в первую очередь после оплаты штрафа в «Резерв+»

После уплаты штрафа в приложении «Резерв+» военнообязанные должны обновить данные.



Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, даже после уплаты штрафа онлайн в приложении граждане обязаны обновить свои данные.

Черногоренко отметила, что обновление данных в приложении «Резерв+» возлагается на гражданина после любых изменений, в том числе и после оплаты штрафа.

«И вот сейчас для тех, кто это не успел сделать как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК выполнить свой долг и обновить данные. Потому что обязанность со штрафом не исчезает», — подчеркнула чиновница.

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Черногоренко также напомнила, что военнообязанные, не уточнившие свои данные до 16 июля 2024 года, могут заплатить штраф в «Резерв+» со скидкой 50% без очередей и бумаг. Это позволит оперативно закрыть дело об админнарушении и снять с розыска ТЦК.

Напомним, президент подписал закон, предусматривающий скидку в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК, а также закрытие административных производств за нарушение военного учета в отношении тех мужчин, которые добровольно пойдут в армию.

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