На победу Усика, на которого во время битвы взглядов разорался Дюбуа, уже поставили 500 тысяч долларов (видео)

Украинский чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23 победы, 14 из них — нокаутом) и обладатель пояса IBF британец Дэниел Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения), которые получат рекордный гонорар в карьере, провели первую на неделе перед боем-реваншем за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 19 июля в Лондоне дуэль взглядов.

Во время «сверления глазами» на «Уэмбли» Дюбуа сорвался и начал кричать And the new! And the new!, намекая Усику, что этими словами ринг-анонсер обычно объявляет нового чемпиона мира.

«Как ты собираешься побеждать Дэниела Дюбуа?», — спросили украинца журналисты. «Это будет великолепно и красиво», — спокойно ответил Александр.

«Я с нетерпением жду возможности нокаутировать его, отправить в нокаут и положить этому конец. Я долго готовился к этому, не могу дождаться, когда снова выйду на ринг с ним, — в свою очередь, заявил Дэниел Дюбуа. — Это будет грандиозный, грандиозный бой. И это будет великий вечер с великой победой.

Мы долго усердно работали, мы готовимся к победе. Мы не готовы возвращаться домой расстроенными".

Пока 38-летний Усик и 27-летний Дюбуа готовятся к выходу на ринг «Уэмбли» (на бой уже продано более 90 тысяч билетов), легендарный мексиканский боксер Сауль Альварес поставил 500 тысяч долларов с коэффициеном 1,26 на победу украинца. В случае успеха Сауль получит 630 тысяч долларов, заработав 130 тысяч чистыми.

«За последние пять лет Усик побил всех лучших. У Александра очень сильная выносливость, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с таким уровнем собранности, я поддерживаю его. Вот почему я сделал большую ставку на его победу. Александр, ты сделаешь это!» — написал Альварес в социальных сетях.

Напомним, что в первом бою Усика и Дюбуа 26 августа 2023 года во Вроцлаве украинец победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дюбуа оскорбил Усика и нагло толкнул украинца во время дуэли взглядов на «Уэмбли» в апреле.

Фото Х Queensberry Promotions

