«Трус»: Дюбуа оскорбил Усика и нагло толкнул украинца во время дуэли взглядов на «Уэмбли» (видео)

Непобедимый чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе 38-летний украинец Александр Усик (23 победы, из них — 14 нокаутом) и обладатель титула IBF 27-летний британец Дэниел Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения) провели первую дуэль взглядов на знаменитой лондонской арене «Уэмбли», где 19 июля состоится их бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира.

ВІДЕО ДНЯ

После того, как соперники «посверлили» друг друга глазами, Дюбуа нагло толкнул украинца и дважды бросил в сторону Усика: «Трус».

Правда, после инцидента боксеры снова встретились в студии talkSPORT. Там украинский олимпийский чемпион, в частности, продемонстрировал ведущему фотодоказательство того, что в первом бою соперников (26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде) британец не брезговал ударами ниже пояса. Как известно, тогда после одного из «выстрелов» Дюбуа в 5-й трехминутке украинец оказался на настиле ринга, но рефери посчитал, что это был удар ниже пояса, что вызвало жаркие споры в боксерской среде.

РЕКЛАМА

«Я 100% должен был выиграть, когда он упал, — заявил Дэниел Дюбуа. — Когда я просматриваю тот момент, бой точно должен был закончиться тогда. Но это была политика, это было все, что происходило с войной и всем остальным. Поэтому на этот раз я собираюсь не оставить камня на камне. Я не оставлю шансов для каких-либо вопросов или чего-то подобного. Я хочу прибить его к канвасу и сделать все как следует в этот раз.

Я, безусловно, уважаю Александра Усика, но в то же время имею шанс его победить. Украинец уже имел свое время, а теперь пришло мое время, и я готов действовать. Это будет конец его карьеры. Я убежден, что это так, но я просто сосредоточен и на 100% готов просто выплеснуть на него свою мощь".

В свою очередь, Александр Усик заверил, что для него не проблема «играть на чужом поле».

РЕКЛАМА

«Я всегда провожу бои там, где живут мои соперники, — отметил украинец. — Для меня это прекрасно, потому что у меня тоже есть много поклонников здесь, на этом стадионе. 100 тысяч придут, чтобы посмотреть, как я сражаюсь с Дэниелом. Если этот стадион будет поддерживать Дэниела — не проблема, потому что это Лондон. Для меня это здорово.

Я сфокусирован на ринге. Не на фанатах, не на людях. Моя команда и я. Когда я слышу гонг — первый раунд начался — и мой фокус на соперника. Я верю, что выиграю. Я чувствую. Я могу победить".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в феврале Дэниел Дюбуа не вышел на бой с Джозефом Паркером из-за болезни.

РЕКЛАМА

Фото X Queensberry Promotions, X BOXING n BBQ

230

Читайте нас в Facebook